Войти
Известия.ru

ВС России нанесли удар по обслуживающему авиационные двигатели ВСУ предприятию

201
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которое производило и обслуживало авиационные турбинные двигатели для военных самолетов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, удар нанесен по обеспечивающим работу украинской авиации объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум производственным цехам, пункту сборки беспилотников и складу горюче-смазочных аппаратов. Поражены личный состав и скопления боевой техники противника в 149 районах спецоперации.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки три реактивных снаряда HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, произведенные в США, а также 63 дрона самолетного типа.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчета операторов ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», которые уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. ПВД находился в заброшенном здании, где украинские боевики расположили системы спутниковой и радиосвязи. Российские военные отследили перемещения живой силы ВСУ и поразили ее в укрытых позициях.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.