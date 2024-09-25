ВС России нанесли удар по обслуживающему авиационные двигатели ВСУ предприятию

Российские военные нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которое производило и обслуживало авиационные турбинные двигатели для военных самолетов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, удар нанесен по обеспечивающим работу украинской авиации объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум производственным цехам, пункту сборки беспилотников и складу горюче-смазочных аппаратов. Поражены личный состав и скопления боевой техники противника в 149 районах спецоперации.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки три реактивных снаряда HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, произведенные в США, а также 63 дрона самолетного типа.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчета операторов ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», которые уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. ПВД находился в заброшенном здании, где украинские боевики расположили системы спутниковой и радиосвязи. Российские военные отследили перемещения живой силы ВСУ и поразили ее в укрытых позициях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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