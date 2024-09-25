The Telegraph: Почему «Хизбалла» не отвечает Израилю всей своей мощью

Источник изображения: topwar.ru

Британская газета The Telegraph задается вопросом, почему ливанская шиитская группировка «Хизбалла» не отвечает в полной мере на действия Израиля, отмечая, что «Хизбалла» является самой мощной негосударственной боевой силой в мире, военные возможности которой превышают возможности армий многих стран Ближнего Востока, включая сам Ливан.

Лидер группировки Хасан Насралла неоднократно предупреждал Израиль, что любые авиаудары по ее опорным пунктам на юге Бейрута будут встречены шквалом ракетных ударов по Тель-Авиву, но руководство группировки, тем не менее, неохотно идет на эскалацию конфликта, пишет The Telegraph.

Очевидно, что ответ на подобную реакцию «Хизбаллы» стоит искать в Тегеране, считают авторы британского издания, по мнению которых, именно Иран сдерживает сдерживает «Хизбаллу», опасаясь, что это ловушка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который хочет втянуть в войну против Ирана Соединенные Штаты.

Газета напоминает, что за последнее время Израиль многократно бомбил столицу Ливана, убив некоторых из наиболее влиятельных командиров группировки, а на прошлой неделе тысячи членов «Хизбаллы» пострадали в результате одновременных взрывов пейджеров и раций.

Однако, хотя в сторону Израиля в ответ и летели ракеты, но свой наиболее передовой арсенал «Хизбалла» продолжает придерживать. По словам ливанского эксперта Кассима Кассира, близкого к группировке, арсенал «Хизбаллы» сегодня гораздо мощнее, чем в 2006 году, когда она воевала с Израилем, но ослабление Израиля посредством долгосрочной конфронтации на истощение является предпочтительной стратегией группировки.

Стоит добавить, что Нетаньяху, который увяз в Газе, уже не раз пытался вовлечь в большую войну Иран, устраивая провокации, чтобы тот ответил и США вмешались на стороне Израиля. Большая война, по мнению некоторых экспертов, может спасти Нетаньяху от политической смерти и, возможно, уголовного преследования.

За последние полгода произошёл целый ряд серьёзных трагических событий, связанных с Ираном, за которыми многие видят руку Израиля:

- в апреле Израиль нанес удар по иранской дипмиссии в Сирии;

- в мае в результате авиакатастрофы погибли президент и глава МИД Ирана;

- в июле в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания;

- в сентябре по всему Ливану взорвались тысячи устройств связи, принадлежавших членам шиитской группировки «Хизбалла», которая имеет тесные связи с Ираном.