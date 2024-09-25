Беспилотники на экспорт: что показывает Россия на выставке вооружений ADEX 2024 в Баку

Открывшаяся сегодня в столице Азербайджана выставка продлится три дня и завершится 26 сентября. Параллельно в Бакинском экспоцентре проходит выставка Securex Caspian. В обоих мероприятиях подтвердили участие порядка 270 компаний из 38 стран, а ADEX 2024 собираются посетить 53 официальные делегации высокого уровня. В рамках выставок состоятся панельные дискуссии на различные темы, приготовлена обширная деловая программа.

"Россию и страны Прикаспийского региона связывают длительные добрососедские отношения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, — привели в компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) слова генерального директора Александра Михеева. — Нашим партнерам хорошо известна надежная и эффективная российская оборонная продукция".

Беспилотная премьера

Главной российской новинкой выставки в Баку стал комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", впервые представленный за рубежом. В августе текущего года экспортный вариант комплекса, ставшего одним из "звезд" специальной военной операции, был продемонстрирован на форуме "Армия-2024".

БПЛА "Изделие 52-Э" из состава комплекса "Ланцет-Э". Источник: © Тарас Рыбьянов/ ТАСС

Как отметили в "Рособоронэкспорте", беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из состава комплекса обеспечивают уверенное поражение танков, бронемашин и инженерной техники, опорных и командных пунктов, систем радиоэлектронной борьбы. "Опыт боевых действий подтвердил высокую эффективность входящих в комплекс барражирующих боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" при контрбатарейной борьбе и в качестве средств уничтожения быстроходных наземных и надводных целей — внедорожников и катеров", — говорится в пресс-релизе спецэкспортера.

Как отмечал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, еще в 1970–1980-х годах наша страна была на передовых позициях в области разработки беспилотных комплексов. Однако затем Советский Союз прекратил существование, оборонка недофинансировалась, пришла в упадок. "А потом была война 08.08.08, когда для разведки подразделений грузинских агрессоров пришлось посылать дальний бомбардировщик-разведчик Ту-22М3Р, который над Южной Осетией сбили украинские зенитчики", — рассказал Литовкин.

Сегодня Россия как насыщает вооруженные силы современными беспилотниками различных типов, кратно наращивая их выпуск, так и последовательно предлагает потенциальным покупателям все больший ассортимент БПЛА. Летом текущего года глава "Рособоронэкспорта" отмечал, что благодаря участию российского вооружения в боевых действиях внимание зарубежных партнеров резко выросло в том числе к барражирующему боеприпасу "Куб-Э", комплексам с БПЛА "Орлан-10Е", "Орлан-30", "Орион-Э".

БПЛА "Орлан-10Е". Источник: © Тарас Рыбьянов/ ТАСС

Серийное производство БПЛА "Орлан-10" для Вооруженных сил РФ началось еще в 2012 году. Позже его экспортный вариант "Орлан-10Е" начал продвигаться на международном рынке. Представлен он и в Баку. В спецоперации "Орлан-10" и его более тяжелый собрат "Орлан-30" ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, подсвечивают цели для поражения их высокоточными снарядами.

Еще один комплекс с разведывательными беспилотными аппаратами, показанный на ADEX 2024, — Supercam S350 разработки группы компаний "Беспилотные системы". "Supercam S350 превосходит производимый в Азербайджане разведывательный БПЛА Orbiter 2M израильского происхождения по продолжительности полета (4,5 часа против 3 часов) и дальности связи по радиолинии (100 км и 50 км соответственно), — сообщил Игорь Коротченко, руководитель Каспийского института стратегических исследований.

Россия предлагает и другие беспилотные решения. Так, в 2022 году концерн "Калашников" сообщил о получении разрешительных документов на экспорт дрона-камикадзе "Куб". С тех пор "Куб-Э" демонстрируется на многочисленных зарубежных выставках. Ударный беспилотник самолетного типа реже появляется в сводках Минобороны РФ из спецоперации, чем "Ланцет", однако активно применяется для уничтожения военной техники и складов боеприпасов. Российский разработчик беспилотников "Кронштадт" в 2017 году на авиакосмическом салоне МАКС показал экспортную модификацию средневысотного БПЛА большой продолжительности полета "Орион-Э". Его взлетная масса превышает одну тонну, он способен нести до 200 кг боевой нагрузки и находиться в воздухе 30 часов. "Орион", носящий в Воздушно-космических силах РФ название "Иноходец", участвует в освобождении Курской области от украинских подразделений, разведывая цели и уничтожая высокоточными боеприпасами бронетехнику противника.

Проверено в СВО

Помимо беспилотников, российские производители представили в столице Азербайджана и средства борьбы с ними. Впервые за рубежом показывается РП-377ВМ1 — малогабаритный передатчик помех. Устройство, уже прошедшее обкатку боевыми условиями, способно подавлять как БПЛА, так и каналы радиоуправления минами, защищая бронетехнику и автомобили. Еще одно средство противодействия дронам, показываемое в Баку, — "Изделие РБ-504П-Э", которое в автоматическом режиме ищет и глушит каналы связи и навигации беспилотников.

Среди других представленных образов вооружений — танк Т-90МС, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", самоходная гаубица "Мста-С", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5.

Модели разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э и сверхманевренного истребителя Су-35. Источник: © Тарас Рыбьянов/ ТАСС

Российская Федерация предлагает на международных выставках не только готовые образцы вооружений, но и глубокое индустриальное партнерство с дружественными государствами. К примеру, страна предлагает локализовать производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на территории заказчика, наладить выпуск и техобслуживание российских беспилотников за рубежом.

Нейтральная площадка для сотрудничества

Нынешнее мероприятие в Баку — юбилейное, пятое. Первая выставка ADEX состоялась в 2014 году, став первой на Кавказе. Россия была представлена на ней 10 предприятиями на объединенной площадке госкорпорации "Ростех". На прошлой встрече оборонных производителей в Баку в 2022 году отечественные оружейники продемонстрировали около 500 образцов продукции. Несмотря на санкции, действовавшие со времени проведения еще первого мероприятия и усиливавшиеся с каждым годом, интерес потенциальных заказчиков к российскому оружию остается высоким.

"Форум претендует на статус серьезной международной площадки, тем более что Азербайджан — одно из самых успешных государств постсоветского пространства в плане экономики, своих технологических возможностей, что очень важно для модернизации и обеспечения вооруженных сил современной техникой, создания собственных образцов, — поделился в беседе с ТАСС мнением руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — На этой площадке уживаются представители различных геополитических блоков, объединений и союзов".

Стенд израильской компании Rafael. Источник: © Тарас Рыбьянов/ ТАСС

Действительно, в мероприятиях в Баку принимают участие Российская Федерация и Белоруссия, Турция, Израиль, США и Великобритания, Украина, оборонные производители из европейских, азиатских и других стран. При этом главные спонсоры ADEX 2024 — турецкий производитель беспилотников Baykar и израильская оборонная компания Israel Aerospace Industries. Таких "соседей" сложно представить на иных международных выставках вооружений.

Эксперт отметил, что Россию и Азербайджан связывает в том числе советский период развития. Как следствие, в вооруженных силах прикаспийского государства находится значительное количество техники советского образца, обслуживаемой в России. Также Баку покупает российские вооружения, боеприпасы, модернизирует технику с помощью российских специалистов.

Михайлов не видит причин, которые могут повлиять на военно-технические отношения между Москвой и Баку, с учетом частых контактов между президентами России и Азербайджана на различных уровнях — встреч на мероприятиях, форумах евразийского пространства и СНГ, двустороннего общения, телефонных разговоров.

При этом Азербайджан развивает и новые направления своего военно-технического сотрудничества — прежде всего со своими союзниками, такими как Турция.

Стенд турецкой компании Aselsan. Источник: © Тарас Рыбьянов/ ТАСС

"Безусловно, Азербайджан тоже расширяет круг своих военно-технических партнеров, и в каком-то смысле его тоже можно понять, потому что государство старается выдерживать нейтральную геополитическую позицию — наверное, для этого полезно работать с разными государствами, — считает Михайлов. — И в том числе с полярными, потому что, условно говоря, он может закупать вооружение у французов или англичан, при этом модернизировать свое вооружение или закупать новое у России <...>. И никто, по-моему, на Азербайджан по этому поводу не обижается".

После 2020 года, после так называемой 40-дневной войны, которая произошла в Нагорном Карабахе, военный потенциал Азербайджана заметили и другие государства, оценили новые возможности этого государства. Тем более что Азербайджан — довольно богатая страна, у нее очень серьезные энергетические возможности, и они способны благодаря финансовым возможностям развивать новые военно-технические компетенции. Поэтому Азербайджан сам по себе интересен как государство, которое может закупать вооружение, может совместно производить какое-то вооружение Александр Михайлов Руководитель Бюро военно-политического анализа

Глава Бюро военно-политического анализа считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев стремится поддерживать ADEX как независимую площадку, руководствуясь исключительно национальными экономическими интересами. "Ему очень важно зарабатывать и деньги, и связи, и взаимоотношения с соседями именно для азербайджанцев, — поделился он мнением. — Эта национально-ориентированная политика делает Азербайджан вполне удобным, договороспособным экономическим и политическим игроком на евразийском пространстве".

Михайлов предположил, что страна в чем-то берет пример с Объединенных Арабских Эмиратов, где проходят два крупных оружейных форума и которые "умеют на своих площадках уживать неуживаемые государства". "Вот и Азербайджан хочет быть где-то похожим на Арабские Эмираты, стать такой большой, радушной, гостеприимной и при этом очень высокооплачиваемой международной выставочной площадкой", — сказал он.

Эксперт полагает, что Баку может выступать и в роли площадки для обсуждения каких-то межгосударственных договоренностей, которые ведут к урегулированию военных конфликтов. "Мы наблюдаем целый перечень военных конфликтов на Ближнем Востоке, на территории африканского пространства и, конечно, на территории Украины. И все эти конфликты требуют внимания международного сообщества. Поэтому, думаю, <...> будут обсуждаться и военно-политические вопросы в ходе дискуссий между делегациями", — сказал он, напомнив, что Азербайджан сам в недавнем времени вел боевые действия и применял различные типы современных вооружений.

Виктор Бодров