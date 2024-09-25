Зеленский опасается, что США изменят отношение к Украине после выборов

Украинский президент отметил, что Киеву "нужно подготовиться заранее"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что позиция Вашингтона по поддержке Киева может измениться после выборов в США.

Принимая во внимание такую возможность, он заявил в интервью телеканалу ABC News, что Украине "нужно подготовиться [к этому] заранее".

По его словам, именно поэтому важен его план завершения конфликта, который он хочет обсудить с кандидатами в президенты - Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. В последнее время тема урегулирования вокруг Украины прочно вошла в повестку в США и активно используется в ходе президентской гонки.

Зеленский также утверждает, что его план рассчитан на быстрое завершение конфликта, а не на его затягивание на "год, два или три". Однако в этом же интервью он заявил, что его план "не о переговорах с Россией".

В то же время источник, близкий к Зеленскому, сообщил ABC News, что план состоит из пяти пунктов. В него включены конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. При этом план, по словам источника, не включает никаких уступок России.

Отказ от мирных инициатив

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. Он говорил, что будет обсуждать подробности своего плана с президентом США Джо Байденом, так как там есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона, добавив, что план рассчитан на быстрые решения партнеров. Байден и Харрис встретятся в Вашингтоне с Зеленским 26 сентября. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль к публикациям в СМИ о плане Зеленского относится с осторожностью, но изучит его, если тот будет в официальных источниках.

При этом в Киеве уже не раз отвергали мирные инициативы. Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".

Украинские власти также неоднократно отвергали посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского. Недавно Зеленский в интервью бразильскому интернет-порталу Metr poles резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта. Он также выступал с утверждением, что ничего не знает о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца.