Министр обороны Чехии признала проблемы с поставляемыми Киеву старыми снарядами

Яна Чернохова назвала такие случаи "единичными" и подчеркнула, что не получала жалоб от украинского посольства в Праге

ПРАГА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Чехии Яна Чернохова признала, что часть поставляемых Украине западными странами боеприпасов была неисправной.

"Мы знаем, что мы покупаем не только новые боеприпасы, но и старые, у которых могут быть проблемы", - приводит ее слова агентство ČTK. При этом Чернохова назвала такие случаи "единичными" и подчеркнула, что не получала жалоб от украинского посольства в Праге. Министр также считает что "эта информация [о неисправных снарядах] может быть направлена на то, чтобы заставить общественность почувствовать, что с инициативой по боеприпасам что-то не так".

Ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило о том, что часть артиллерийских боеприпасов, которые Украине предоставляет Запад, являются неисправными. По информации газеты, речь идет о снарядах, которые Киев получил в рамках чешской инициативы, а также из США. В августе, как отмечает газета, украинские власти проинформировали Прагу о случаях взрыва снарядов сразу после их выхода из ствола орудия. Причиной неисправности сочли старые детонаторы М515 и М51А5, разработанные еще во времена Второй мировой войны.

В марте президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла средства для закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. В апреле чешский премьер Петр Фиала проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время. К настоящему моменту в инициативе участвуют 18 стран.