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Военный рассказал об использовании Российской армией захваченного оружия и техники ВСУ

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин рассказал, что ВС РФ используют технику ВСУ против них

Вооруженные силы (ВС) России используют захваченную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), прежде всего транспортные средства и дроны, против них самих, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, прежде всего от ВСУ остаются транспортные средства: бронированные машины, может, БТР, которые наши умельцы ставят на ход. Также могут использовать импортные гранатометы одноразового применения. Вынимают взрывчатку из них и подвешивают на дроны. Враг получает свое же добро», — поделился Дандыкин.

Также военный эксперт рассказал, что ВС России могут использовать снайперские винтовки и переформатированные дроны ВСУ.

«Оружие часто остается советское, оно используется по применению. Но я хочу сказать, что это все дополнение к тому, что есть у Вооруженных сил России», — заключил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские морпехи захватили в Курской области образцы западной техники ВСУ. Отмечается, что сначала российские военные захватывают технику украинской армии, после чего задействуют ее в боевых действиях. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в основном ВСУ использует западное вооружение.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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