Войти
Lenta.ru

В ДНР применили «Вепря» для разминирования

174
0
0
Кадр: Минобороны России
Кадр: Минобороны России.

МО: инженерные войска применили БМР-3М «Вепрь» для разминирования в ДНР

Специалисты инженерных войск Вооруженных сил России применили бронированную машину разминирования БМР-3М «Вепрь» для очистки сельхозугодий в Донецкой народной республике (ДНР) от взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вепрь» способен прокладывать проходы в минных полях, оставляя полосу шириной около четырех метров для безопасного движения гусеничной и колесной техники. «Саперы задействовали бронированную машину для разминирования сельскохозяйственных угодий у поселка Тельманово, из которого ВСУ бежали больше двух лет назад, но оставили после себя множество взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

После работы БМР-3М в поле выходят саперы для сплошной зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте. Отмечается, что за полгода группа саперов сводного отряда разминирования обнаружила и уничтожила более 200 опасных объектов.

В июне в зоне проведения спецоперации заметили БМР-3МА с решетчатым экраном для защиты от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов. Машина на шасси танка Т-90 получила дымовые гранатометы и крупнокалиберный пулемет НСВТ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.