ВС Саудовской Аравии получили первые бронемашины Jais Mk.2

ЦАМТО, 24 сентября. Командование ВС Саудовской Аравии в ходе состоявшегося 22 сентября в Эль-Джубайле парада, посвященного Национальному дню Саудовской Аравии, впервые официально продемонстрировало новые бронемашины Jais Mk.2 с колесной формулой 4х4.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в видеорепортаже демонстрируются 6 ББМ Jais Mk.2, которые несут обозначение продукции государственной компании Saudi Arabian Military Industries (SAMI). В то же время, Министерство обороны Саудовской Аравии опубликовало фотографию, на которой изображены две бронемашины со значком эмиратской компании Nimr. Все показанные ББМ были оснащены дистанционно управляемыми модулями вооружения с 12,7-мм пулеметами, внешне идентичными ДУМВ "Гардиан-2" испанской компании Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

Jais Mk.2 представляет собой улучшенную версию ББМ Jais, которую входящая в EDGE Group компания Nimr поставила Вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Улучшения, в первую очередь, коснулись повышения защищенности ББМ. Бронирование было улучшено за счет снижения массы компонентов в других частях бронемашины, добавлен защищенный броней резервный топливный бак, обеспечивающий запас хода 50 км. Также были внесены изменения для повышения ремонтопригодности ББМ, облегчен доступ к важным системам, что привело к увеличению моторного отсека.

Как сообщал ЦАМТО, компания Nimr впервые продемонстрировала бронемашину Jais Mk.2 в ходе проведенной в феврале 2024 года в Саудовской Аравии выставки World Defense Show.

Тогда же генеральный директор NIMR Абри дю Плесси сообщил Breaking Defense, что NIMR объединилась с SAMI, чтобы в конечном итоге начать локальное производство Jais в Саудовской Аравии.

Первоначально SAMI и Nimr в феврале 2021 года на выставке IDEX-2021 подписали соглашение о сотрудничестве для создания совместного предприятия по производству бронемашин Jais с колесной формулой 4х4. В 2022 году стороны решили, что NIMR предоставит SAMI лицензию на производство ББМ в Саудовской Аравии. При этом Nimr в рамках контракта на поставку техники поэтапно передаст SAMI технологии, необходимые для производства ББМ. На начальном этапе планировалось поставлять крупноузловые комплекты, а затем повышать долю участия SAMI в производстве до 100%. Права интеллектуальной собственности также планировалось передать SAMI. Сборку Jais Mk.2 в конечном итоге также планировалось полностью осуществлять в Саудовской Аравии.

Посетившим в феврале предприятие Nimr в Абу-Даби журналистам Jane's представители компании сообщили, что 150 бронемашин Jais Mk.2 собираются для неназванного иностранного заказчика. Журналисты отметили, что на находившихся в цеху ББМ имелась маркировка, идентифицирующая как заказчика компанию SAMI.