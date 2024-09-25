Лукашенко заявил о необходимости "встряхнуть" белорусскую армию

Он обещает провести зимой "жесточайшую проверку" силового блока

Минск. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армию республики необходимо "встряхнуть" и привести в идеальное состояние, в частности, усовершенствовать подготовку военнослужащих.

"Чтобы не было излишней муштры, чтобы физически были готовы ребята. Физподготовка, как и огневая, тактическая и изучение видов современного оружия, должна быть на первом месте", - отметил Лукашенко на совещании во вторник во время посещения 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский. Его слова приводит госагентство БелТА.