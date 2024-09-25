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ТАСС

WP: Киев пока не убедил Вашингтон снять ограничения на удары вглубь РФ

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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Вашингтон "не услышал от руководства Украины ни одного убедительного аргумента" , отметила газета

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Киев пока не смог убедить Вашингтон использовать американское оружие для нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов вглубь территории России. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их словам, Вашингтон пока "не услышал от руководства Украины ни одного убедительного аргумента" в пользу того, что удары вглубь российской территории смогут переломить ситуацию в пользу Киева. По оценкам представителей администрации, ожидаемый эффект от снятия запрета "не стоит риска эскалации", к которой может привести такое решение.

Издание также отмечает, что ряд европейских политиков категорически не согласны с позицией США, что удары ВСУ вглубь российской территории будут иметь ограниченное значение и лишь приведут к потере ракет. Как указывает WP, европейские чиновники "осудили политику" Вашингтона, который пока отказывается снимать ограничения.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Великобритания и Франция на данный момент не одобрили использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP по целям на территории России.

Ранее британская газета The Times проинформировала, что президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Путин указал, что Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ. 

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