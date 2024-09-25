На всей поверхности Луны обнаружили молекулы воды

Астронавты смогут найти воду даже вблизи экватора, отметило издании The Planetary Science Journal

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Группа ученых из Института планетарных наук в Тусоне (штат Аризона) и других американских научно-исследовательских центров обнаружила, что следы воды присутствуют на всех широтах Луны, включая освещаемые Солнцем области. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном издании The Planetary Science Journal.

В результате анализа минералогических карт естественного спутника Земли, полученных при помощи прибора Moon Mineralogy Mapper индийского космического аппарата "Чандраян-1", коллектив авторов пришел к выводу, что на всей поверхности Луны можно обнаружить "породы, богатые водой и гидроксилом". "Будущие астронавты, возможно, смогут найти воду даже вблизи экватора <...>", - отметил входящий в группу авторов исследования старший научный сотрудник Института планетарных наук Роджер Кларк.

Ранее китайские ученые предполагали, что ресурсы, из которых можно было бы получить воду для снабжения теоретически возможных объектов на Луне, в достаточном количестве существуют только на лунных полюсах в местах, труднодоступных для солнечных лучей.