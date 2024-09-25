Специалисты АСЗ начали выкатку блоков нового дока-понтона

Во вторник, 24 сентября, на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) началась выкатка на открытый стапель для окончательной стыковки блоков спускового дока-понтона "Амурец" проекта 65911. Как уточнили в пресс-службе предприятия, специалистам верфи предстоит вывести из цеха восемь таких блоков.

Операцию по перемещению блоков обеспечивают сборщики стапельного цеха совместно с работниками службы главного механика. Руководит процессом начальник участка стапельного цеха Александр Левшин.

Выкатка блоков корпуса дока-понтона "Амурец" Амурский судостроительный завод

"Вывод блоков на открытый стапель является началом этапа формирования заказа в единый корпус, – сообщил заместитель главного строителя АСЗ Евгений Петухов. – Это, в свою очередь, позволит развернуть работы по формированию трех кормовых блоков на освободившихся местах. Конечной же нашей целью является своевременное завершение сборки корпуса дока в объем, провести все необходимые испытания и ввести в эксплуатацию в установленные графиком сроки".

Док-понтон "Амурец" проекта 65911 заложили 30 июня 2023 года в рамках корпоративной доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Основное предназначение сооружения – обеспечение вывода заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу. Док-понтон строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.

Амурский судостроительный завод выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.