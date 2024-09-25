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ТАСС

Ермак: решения по использованию Storm Shadow и SCALP против РФ нет

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Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow.
Источник изображения: Thierry Wurtz/MBDA via Reuters

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания и Франция на данный момент не одобрили использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP по целям на территории России. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Видеозапись выступления опубликована на сайте совета.

Газета The Times 12 сентября сообщала, что президент США Джо Байден не будет препятствовать тому, чтобы британские и французские ракеты использовались для ударов по объектам в глубине российской территории, если Лондон и Париж заинтересованы в таком развитии событий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин указал, что Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ. 

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