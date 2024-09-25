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ЦАМТО

Ростех впервые показал за рубежом модернизированный комплекс РЭБ "Лесочек"

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РЭБ «Лесочек».
РЭБ «Лесочек».
Источник изображения: «Росэлектроника»

ЦАМТО, 24 сентября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех впервые демонстрирует за рубежом модернизированный комплекс РЭБ "Лесочек".

В новой модификации изделие обеспечивает защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, а также способно подавлять каналы управления беспилотников. Изделие представлено в рамках экспозиции Рособоронэкспорта на Международной оборонной выставке ADEX-2024, которая проходит в Азербайджане 24-26 сентября.

Комплекс "Лесочек", разработанный концерном "Созвездие" (входит в "Росэлектронику"), представляет собой систему малогабаритных передатчиков помех и выпускается в нескольких вариантах исполнения.

В Азербайджане демонстрируется модификация, предназначенная для установки на командно-штабной машине на базе грузового автомобиля высокой проходимости. Именно такой вариант "Лесочка" впервые дополнительно снабжен функцией подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников. Он может размещаться на авто- и бронетехнике, железнодорожных платформах и любых стационарных объектах при работе от блока питания, поставляемого с изделием.

В остальных вариантах исполнения комплекс обеспечивает защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, установленных на пути следования военных колонн, на стоянках, а также при движении железнодорожных подвижных составов.

Носимый вариант комплекса "Лесочек" отличается небольшими размерами и весом, представляет собой кейс с оборудованием и предназначен для защиты охраняемых лиц от радиоуправляемых минно-взрывных устройств при пешем передвижении, а также в помещениях. В местах проведения служебных мероприятий может применяться для блокировки режимов приема и транслирования радиосигналов "посторонними" приемоизлучающими радиоэлектронными средствами с целью защиты конфиденциальной информации.

"Сегодня комплексы РЭБ "Лесочек", производимые концерном "Созвездие", активно поставляются в российскую армию. Наши разработчики ежедневно работают над дальнейшей модернизацией комплекса для повышения защиты техники и личного состава. Экспортный вариант изделия будет интересен не только зарубежным военным, но и представителям крупных коммерческих организаций для защиты объектов от потенциального риска, а также службам безопасности различных ведомств или даже личным телохранителям", – сказал исполнительный директор концерна "Созвездие" Борис Мовтян.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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