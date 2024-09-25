Президент Пезешкиан: в военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию

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Иранцы не собираются создавать атомную бомбу. Более того, Тегеран хотел бы вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного также как «ядерная сделка».

Об этом иранский президент Масуд Пезешкиан заявил журналистам во время круглого стола в Нью-Йорке.

Мы полностью готовы вернуться к нашим обязательствам по соглашению, но не должно быть так, что Соединенные Штаты и европейские страны, не желая выполнять свои обязательства, просят нас вернуться к нашим

- сказал глава Исламской Республики.

Он отметил, что в военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию.

В то время как некоторые страны ложно обвиняли нас в попытках создания ядерного оружия, МАГАТЭ вело самое тщательное наблюдение в Иране

- напомнил Пезешкиан.

Ранее иранские политики неоднократно подчеркивали, что создание ядерных вооружений противоречит мусульманским нормам. Об этом говорится в фетве духовного лидера страны Али Хаменеи. Официальный Тегеран периодически напоминал об этом, подчеркивая исключительно мирный характер иранской ядерной программы, направленной на развитие энергетической отрасли.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утверждал, что делегация его государства находится в Нью-Йорке не только для участия в Саммите будущего и в заседании Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, Тегеран рассчитывает также возобновить переговоры по ядерной сделке.