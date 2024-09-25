Лукашенко: сегодня без беспилотников нет ни войны, ни победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения Обуз-Лесновского военного полигона отметил чрезвычайно большое значение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современных вооруженных конфликтах.

Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом

- сказал президент Белоруссии.

Лукашенко заявил военным, что любые учения и даже тренировки, где используются беспилотники, должны быть максимально приближены к боевым условиям.

Президент ознакомился на полигоне с новыми белорусскими разработками в области беспилотных летательных аппаратов и различными модификациями уже имеющихся моделей. Лукашенко призвал при сборке БПЛА постараться как можно больше использовать отечественные комплектующие. Помимо беспилотников, он также ознакомился и с тем, как обстоят дела со средствами борьбы с ними.

На Обуз-Лесновском полигоне было представлено более тридцати изделий военного назначения, которые производит Белоруссия. При этом основной упор был сделан именно на разработки в сфере БПЛА.

Стоит добавить, что главным сборочным пунктом для многих белорусских БПЛА является 558-й авиаремонтный завод в городе Барановичи, что недалеко от вышеупомянутого полигона.