Кто открыто призвал разрешить ВСУ наносить удары натовским оружием вглубь России

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Одним из главных пунктов «плана победы», который Зеленский привез в Вашингтон на согласование с пока еще действующим президентом США Джо Байденом, несомненно, является долго выпрашиваемое Киевом разрешение бить западным оружием вглубь территории России. На деле это чистая формальность, спектакль даже, ведь ВСУ атакуют с применением беспилотников в основном гражданские объекты на сотни километров от границы с РФ уже давно, массово и настойчиво. Причем, несомненно, БПЛА в основном эти западного производства.

Украинцы давно и упорно атакуют Крым, который вошел в состав РФ десять лет назад, и франко-британскими ракетами воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG, и американскими реактивными снарядами для РСЗО ATACMS. В ходе вторжения в Курскую область ВСУ применяют западное оружие вообще безо всякого разрешения. Но это, видимо, другое.

Пока что Белый дом, на словах, такового разрешения не дает. Не совсем понятная позиция Лондона. Новоиспеченный премьер-министр Кир Стармер вроде как поначалу дал разрешение, но его одернули, причем не на самом высоком уровне, в собственном министерстве обороны. После встречи Байдена и Стармера в Вашингтоне 13 сентября эту тему вообще аккуратно обошли.

Итак, кто выступает «за». Публично призвали Запад разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие западного производства на свое усмотрение в Европарламенте, даже резолюцию соответствующую приняли большинством голосов. Идею эту разделяют уходящие в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Впрочем, они уже ничего практически не решают, да и раньше больше разглагольствовали.

Официально из лидеров западных стран за применение ВСУ оружия вглубь РФ высказался премьер Канады Джастин Трюдо. Впрочем, эта страна одна из последних в списке по объему военной помощи Киеву, и уж точно ничего дальнобойного не поставляла. Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала разрешить боевикам киевского режима применять поставленные Западом вооружения для нанесения ударов вглубь территории России.

Ранее самый «воинственный» из всех натовских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон на тему применения данных боеприпасов по территории РФ заявил, что таковое возможно, но только по военным объектам.

The New York Times пишет, что ряд стран намерены оказать давление на президента США Джо Байдена на тему снятия ограничений на удары ВСУ вглубь России в ходе встреч во время так называемой недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке как раз сегодня. Однако большинство из них публично свою позицию по этому вопросу не озвучивают.

Естественно, требуют снятия всех ограничений с возможности ВСУ применять западное оружие вглубь территории РФ прибалтийские республики. Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал руководство ЕС и стран-участниц союза разрешить Украине наносить удары по РФ полученными от них ракетами большой дальности еще в конце августа. Президент Эстонии Алар Карис выступил с аналогичным заявлением в середине сентября. МИД Латвии сообщил, что несколько стран тайно разрешили Украине атаковать из зарубежного оружия цели внутри России в начале мая.

Офицер Королевских военно-морских сил Нидерландов, который с июня 2021 года занимает пост председателя Военного комитета НАТО Роб Бауэр, назвал «законными» атаки ВСУ вглубь России.

Ранее с призывом снять для Украины запреты на удары натовским оружием по территории РФ выступили Польша и Чехия. Впрочем, и они не поставляют Киеву дальнобойные средства поражения.

При этом в западной прессе вовсю разгоняется версия, что Вашингтон и Лондон, в принципе, уже одобрили применение дальнобойного оружия ВСУ без ограничений по территории РФ. Однако предупреждение президента России о том, что это будет означать прямое участие стран НАТО в военном конфликте тоже со счетов не сбрасывается.

Судя по всему, основная дискуссия на эту тему состоится как раз на полях Генассамблеи в ООН. Вернее, в кулуарах.