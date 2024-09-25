Войти
ЦАМТО

Оборонный бюджет Аргентины в 2025 ф.г. составит около 2,2 млрд. долл.

177
0
0
Флаг Аргентины
Флаг Аргентины.
Источник изображения: © flickr.com / Finizio

ЦАМТО, 24 сентября. Кабмин Аргентины представил на утверждение Национальному конгрессу законопроект о бюджете на 2025 ф.г., в котором Министерству обороны страны выделено 2,81 трлн. песо (около 2,2 млрд. долл.) или 0,31% ВВП.

Как сообщает Infodefensa.com, в документе подчеркивается значительное сокращение государственных расходов, что также затронет и Министерство обороны. В этой связи кабмин планирует выйти из ситуации путем внешнего заимствования.

Бюджет, выделенный на оборону, составляет 2811,882 млрд. песо. Что касается распределения по видам ВС, то наибольшую часть бюджета получат Сухопутные войска – 1354,449 млрд. песо (1,060 млрд. долл.), далее следуют Военно-морские силы – 713,704 млрд. песо (560 млн. долл.) и Военно-воздушные силы – 582,032 млрд. песо (455 млн. долл.). Объединенный комитет начальников штабов получит ассигнованиями в размере 55,377 млрд. песо (43 млн. долл.).

На оперативные расходы для СВ Аргентины в 2025 ф.г. запланировано выделить 773,5 млрд. песо (605 млн. долл.), ВМС – 380 млрд. песо (298 млн. долл.), ВВС – 289 млрд. песо (227 млн. долл.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.