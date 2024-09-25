Оборонный бюджет Аргентины в 2025 ф.г. составит около 2,2 млрд. долл.

ЦАМТО, 24 сентября. Кабмин Аргентины представил на утверждение Национальному конгрессу законопроект о бюджете на 2025 ф.г., в котором Министерству обороны страны выделено 2,81 трлн. песо (около 2,2 млрд. долл.) или 0,31% ВВП.

Как сообщает Infodefensa.com, в документе подчеркивается значительное сокращение государственных расходов, что также затронет и Министерство обороны. В этой связи кабмин планирует выйти из ситуации путем внешнего заимствования.

Бюджет, выделенный на оборону, составляет 2811,882 млрд. песо. Что касается распределения по видам ВС, то наибольшую часть бюджета получат Сухопутные войска – 1354,449 млрд. песо (1,060 млрд. долл.), далее следуют Военно-морские силы – 713,704 млрд. песо (560 млн. долл.) и Военно-воздушные силы – 582,032 млрд. песо (455 млн. долл.). Объединенный комитет начальников штабов получит ассигнованиями в размере 55,377 млрд. песо (43 млн. долл.).

На оперативные расходы для СВ Аргентины в 2025 ф.г. запланировано выделить 773,5 млрд. песо (605 млн. долл.), ВМС – 380 млрд. песо (298 млн. долл.), ВВС – 289 млрд. песо (227 млн. долл.).