Источник изображения: topwar.ru

Депутаты малой палаты парламента Швейцарии проголосовали против поставок средств защиты украинской армии. Парламентарии считают, что бронежилеты являются продукцией двойного назначения и могут использоваться в военных целях.

По данным швейцарского информационного агентства SDA, соответствующий запрос поступил от фракции «зеленых», однако, как отметил депутат от Швейцарской народной партии (ШНП) Вернер Зальцманн, защитные жилеты в большей степени применяются военными, чем гражданскими.

При этом спикер фракции либералов (СДП) Ханс Вики утверждает, что даже в случаях использования бронежилетов в гражданских целях риск их попадания в руки военных чрезвычайно высок. По мнению парламентария, Швейцарии следует придерживаться нейтралитета во время войны.

Стоит отметить, что в Швейцарии на законодательном уровне закреплен запрет на поставки вооружений, что обусловлено формально нейтральным статусом страны. Несмотря на требования Германии, Дании и Испании отменить нейтралитет, за строгое соблюдение Швейцарией этого статуса выступает крупнейшая партия страны.

Несмотря на заявления о нейтралитете Швейцарии, в парламенте этой страны продолжаются дискуссии о возможности предоставления военной поддержки киевскому режиму. Кроме того, нарушив все свои принципы, швейцарские власти запретили российским ученым проведение исследований на Большом адронном коллайдере, что является, мягко говоря, не совсем дружественным шагом.