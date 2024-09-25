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Военное обозрение

The Times заявляет, что ВСУ сбили российский самолёт А-50 якобы с помощью старой советской ЗРС С-200, а не современного ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Украина использовала старую советскую зенитную систему С-200 для перехвата самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России, а не современный западный ЗРК Patriot. Об этом сообщает The Times.

По данным британского издания, ссылающегося на украинские источники, Россия якобы потеряла два самолета ДРЛОиУ А-50 в течение двух месяцев этого года. Как утверждается, Воздушные силы ВСУ начали охотиться за этими самолетами еще осенью прошлого года, но сбить А-50 не удалось из-за изменения маршрута его полета. Второй раз ВСУ вышли на охоту за А-50 в январе уже этого года, подтащив как можно ближе к линии фронта американский ЗРК Patriot. Пуск оказался удачным, российский А-50 был перехвачен в небе над Азовским морем.

Затем российское командование приняло решение отвести самолеты ДРЛОиУ от Азовского моря за пределы дальности поражения ЗРК Patriot. Вот здесь ВСУ и пригодилась старая советская зенитная система С-200, восстановленная еще в 2022 году после начала российской СВО. В феврале 2024 года именно ракетой С-200 украинские военные сумели поразить второй самолет радиолокационной разведки А-50 над Краснодарским краем. Дальность поражения составила 170 км.

Отметим, что российское Минобороны официально не сообщало о потере самолетов ДРЛОиУ А-50, но некоторые российские ресурсы сообщали о возможном поражении данных самолетов этой зимой. Причем в случае со вторым А-50 высказывалась версия о «дружественном огне», так как американские ЗРК Patriot, имеющиеся у Киева, достать до самолета не могли.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
А-50 ДЛРО
С-200
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