Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали БАК "Чекан В" и "Беркут-3"

ЦАМТО, 24 сентября. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко продемонстрировали белорусские ударные беспилотные авиационные комплексы "Чекан В" и "Беркут-3", сообщает Sputnik Беларусь.

На 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области президент Белоруссии ознакомился с боевыми возможностями белорусских перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Более 30 изделий военного назначения белорусского производства были представлены организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома и предприятиями оборонного сектора экономики. Свои разработки продемонстрировали 13 организаций Госкомвоенпрома и шесть компаний оборонного сектора экономики Белоруссии.

Основной акцент в ходе показа был сделан на белорусских беспилотных авиационных комплексах (БАК).

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Госкомвоенпром РБ, в 2024 году разработаны и приняты на вооружение ударный БАК "Чекан В" и многофункциональный БАК малой дальности "Беркут-3". Ранее на вооружение были приняты ударные БАК "Квадро-1400" и "Барражирующая труба". Госкомвоенпромом организовано их серийное производство.

Ударный БАК "Чекан В" разработан ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" и предназначен для поиска, обнаружения и поражения стационарных или малоподвижных наземных объектов. Беспилотники, входящие в состав комплекса (их может быть от 7 до 10), – одноразового применения ("камикадзе") с дальностью действия до 25 км.

Комплекс "Чекан В" прошел все виды испытаний и в июле 2024 года принят на вооружение ВС Белоруссии. При создании ударного комплекса реализованы элементы искусственного интеллекта, обеспечивающие выполнение задачи без участия человека. Боевая часть беспилотника – осколочно-фугасная массой 2,3 кг, точность попадания в цель – менее 3 м (у аналогов – от 5 до 10 м).

Свою разработку – разведывательный БАК малой дальности "Беркут-3" – представило на показе ОАО "АГАТ – системы управления". Разведывательный комплекс предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки в видимом и инфракрасном диапазонах днем и ночью. В марте 2024 года "Беркут-3" был принят на вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщает "РИА Новости".