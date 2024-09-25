СМИ: план Зеленского не содержит шагов к завершению конфликта на Украине

По оценкам The American Conservative, документ представляет собой скорее изложение требований украинской стороны, чем намерение урегулировать ситуацию

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. "План победы", который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить главе США Джо Байдену в ходе визита в Вашингтон 26 сентября, не содержит никаких шагов, которые способствовали бы началу переговоров Киева и Москвы и завершению конфликта. Такое мнение приводится в материале журнала The American Conservative.

По его оценкам, в 4-х пунктах инициативы украинского лидера "нет ничего, что указывало бы на увеличение шансов [Киева] на переговоры или победу". Документ представляет собой скорее изложение "часто повторяемых требований Зеленского", чем план по урегулированию ситуации.

Журнал отмечает, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область свела на нет перспективы переговоров Москвы и Киева.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта, подробности которого он намерен обсудить с Байденом, так как там есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что суть плана заключается в том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. Как указывал президент РФ Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить такие удары, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.