Сторонники ультраправой партии Альтернатива для Германии, или АдГ, поют национальный гимн во время предвыборного митинга.

FT: сторонники Украины опасаются, что Шольц запустит мирную инициативу

Политический раскол в Германии угрожает единству Запада и поддержке Киева, пишет FT. "Друзья" Украины в Берлине видят все больше признаков смягчения немецкой поддержки. Но Шольцу предстоят очень тяжелые выборы, и он хотел бы баллотироваться кандидатом от мира, считает автор статьи.

Гидеон Рахман

Потенциальное влияние Дональда Трампа на ход украинского конфликта и западный альянс ни для кого не секрет. Но и происходящее в Германии не менее важно.

Германия — второй по величине донор Украины на национальном уровне после США и ключевой игрок как в ЕС, так и в НАТО. Однако в стране на подъеме популистские партии, симпатизирующие России.

“Альтернатива для Германии” едва не победила на воскресных выборах в земле Бранденбург. Это третье сильное выступление партии подряд, после того как она заняла первое место в Тюрингии и второе в Саксонии.

Сложите голоса “Альтернативы” и “Союза Сары Вагенкнехт” и вы получите, что минимум треть немцев (и еще больше в Восточной Германии) голосуют за популистские партии, которые настроены решительно против иммиграции, враждебны НАТО и полны решимости свернуть помощь Украине. Когда Владимир Зеленский выступал в Бундестаге в июне, 77 членов “Альтернативы”, кроме четырех, бойкотировали его речь.

Из-за политических позиций “Альтернативы” в сочетании с подозрениями в том, что многие ее члены тайком преследуют еще более радикальную повестку дня, немецкие партии магистральной линии откажутся вступать с популистами в коалицию — по крайней мере, на национальном уровне. Но взлет политических крайностей уже сказался на политике правительства. Решение Германии вернуть пограничный контроль с своими соседями по ЕС отражает тревогу по поводу нелегальной миграции, которую раздувают популисты.

Сторонники Украины опасаются, что политические изменения подорвут немецкую поддержку Киева.Украинская армия уже еле сдерживает российские войска на востоке страны и испытывает снарядный и кадровый голод. Падение немецкой и американской поддержки поможет России выиграть.

Даже если российские танки не въедут в Киев, сторонники Украины опасаются, что правительству Зеленского вскоре придется пойти на территориальные уступки, которые позволят Владимиру Путину заявить о победе. Невыгодное мирное соглашение поставит под сомнение будущее Украины как жизнеспособной страны и подтолкнет Путина к угрозам другим странам.

Друзья Украины в Берлине видят все больше признаков дальнейшего смягчения немецкой поддержки.Если Великобритания и США обсуждают разрешение ВСУ наносить дальние удары по территории России своими ракетами, то Германия исключила перспективу поставки собственных ракет Taurus.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что дальнейшее финансирование Украины невозможно без компенсационных сокращений бюджета, а они немыслимы политически. Решение ЕС мобилизовать часть замороженных российских активов в помощь Украине облегчило нажим на Берлин. Но вопрос о немецкой финансовой помощи наверняка вернется.

Канцлер Олаф Шольц все сильнее отстает в национальных опросах и, похоже, потерпит поражение на федеральных выборах в сентябре следующего года. Самые ярые сторонники Украины опасаются, что Шольц поддастся искушению восстановить утраченные политические позиции, запустив перед выборами мирную инициативу.

Нервозность по поводу планов Шольца подстегнули гулявшие в Берлине на прошлой неделе слухи, будто контактная группа из членов его Социал-демократической партии прибыла в Москву на секретные переговоры.

Канцелярия эти домыслы решительно отвергла. Складывается ощущение, что ключевых помощников Шольца в равной степени отвращают как русофильскими популисты, так и берлинские “ястребы”, которые требуют резко нарастить помощь Киеву. По украинскому вопросу социал-демократы относят себя к умеренному лагерю. Задача правительства, как ее видит сам Шольц, заключается в том, чтобы сохранить единство расколотой страны, проводя преимущественно проукраинскую политику.

Однако среди украинцев — давно разочарованных черепашьей скоростью, с которой поступает немецкая помощь, — любой намек на то, что правительство Шольца может начать осторожничать еще больше, не вызывает ничего кроме тревоги. “Ястребы” в Киеве и Берлине утверждают, что если Путина не остановить на Украине, он двинется дальше и начнет угрожать НАТО и, в итоге, самой Германии.

Шольц и его союзники возражают, что он отнюдь не наивен в отношении угрозы, которую представляет Путин. Они видят ежедневные доказательства российской жестокости на Украине, а также признаки диверсии и дезинформации внутри самой Германии. В долгосрочной перспективе немецкие аналитики опасаются, что Россия полностью перевела свою экономику на военные рельсы и готова к массовому производству оружия. Они отмечают, что часть самых современных вооружений, которые производит Россия, не используется на Украине, а, похоже, складируется с прицелом на будущий конфликт.

Канцлер Германии все это знает. Но политические лидеры живут настоящим, и их взгляды почти всегда определяются внутренней политикой. Шольцу предстоят очень тяжелые выборы, и он хотел бы баллотироваться кандидатом от мира.

При этом он живет и работает в Берлине — этот город повидал немало мрака и горя, однако он далек от современной линии фронта на Украине. На прошлой неделе уличные бары и велосипедные дорожки возле канцелярии ломились от людей, нежащихся под солнцем бабьего лета. Правительству и народу будет непросто смириться с мыслью о том, что в Европу возвращаются темные времена.

Комментарии читателей:

Dr Schulz

Люди голосуют за эти партии ради одного: они хотят, чтобы бесконтрольная иммиграция прекратилась. В любом случае, когда к власти вернется Дональд, он остановит эту опосредованную войну и сдаст России восток Украины — а Путину только того и надо.

Joining the dots

Немецкое правительство уже доказало свой экстремистский и аморальный характер, поддержав Израиль, который морит голодом детей в Газе.

Stalker

Украина — побочная жертва западного империализма, что-то вроде сбитого на шоссе животного.

Mr Spectator

Иными словами, четвертая по величине экономика мира и крупнейшая в ЕС не намерена защищать ни Европу, ни себя саму.

Sus Scrofa

Украинский конфликт Германию в принципе не касается. Военная кампания Зеленского аукнулась немецкой экономике огромными потерями. В Берлине нет никакого желания менять режим в Москве — в отличие от Лондона и Вашингтона. Никакого единства не было изначально. Это лишь видимость, которую навязал Байден, приставив пистолет к голове Шольца. Такое “единство” редко длится долго.

Как ни крути, а победа Трампа (за которой последует быстрый мир на Украине) Германии только на руку. И если вам кажется, что Германия колеблется, то знайте, что соседи Германии на юге в принципе были против.

За исключением Зеленского и американских оборонных подрядчиков, этот конфликт никому не выгоден. Даже первоначальный энтузиазм в нефтегазовой отрасли США и тот давно испарился.