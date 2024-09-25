СМИ: Греция планирует продать Украине 3 тыс. 122-мм реактивных снарядов

Газета Avgi отметила, что правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса таким образом "сбывает вооружения и боеприпасы"

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Греция собирается продать три тысячи 122-мм реактивных снарядов, которые могут попасть на Украину. Об этом сообщила греческая газета Avgi, являющаяся органом оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА).

По словам издания, правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса снова сбывает вооружения и боеприпасы, конечным получателем которых является Украина. В частности, оно продает под видом "военного оборудования, в котором нет оперативной необходимости", 3 тыс. 122-мм реактивных снарядов за €5,5 млн в то самое время, когда была одобрена модернизация таких снарядов для повышения эффективности систем залпового огня RM70, которые в достаточном количестве имеются на островах. Это уже как минимум второй раз, когда правительство отдает 122-мм боеприпасы, отмечает "Авги".

Издание критикует правительство Мицотакиса за то, что оно "постоянно изобретает различные оригинальные способы доставки оружия на Украину в ущерб национальным интересам и обороне собственной страны". В то же время, несмотря на заявления министра национальной обороны Никоса Дендиаса о создании в стране оборонного инновационного центра и исследованиях, разработке и производстве систем вооружения, Афины продолжают закупку за рубежом вооружений, причем такого типа, в выпуске которых должна быть заинтересована собственная оборонная промышленность, пишет газета. Так, правительство вынесло на одобрение парламентского комитета по вооружениям закупку нескольких сотен американских барражирующих боеприпасов на сумму €75 млн.

Греческий информационный портал pentapostagma.gr ранее сообщал, что США планируют закупить у Греции 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 5 тыс. снарядов калибра 203 мм, чтобы пополнить украинские запасы вооружений. По его словам, переговоры об этом тогда находились на заключительной стадии. Общая цена, которой добивалась греческая сторона, составляет $47 млн, сообщало издание. В связи с намерением Афин продать снаряды Вашингтону для поставок Киеву портал отмечал, что обороноспособность греческих островов будет ослаблена, поэтому необходимо немедленно пополнить запасы боеприпасов, горючего и продовольствия на островах и в области Эврос на границе с Турцией.

Лидер греческой правой парламентской партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакос Велопулос в январе этого года назвал изменой возможную передачу Грецией боеприпасов Украине в связи с появившейся информацией о том, что крупнотоннажные фуры с украинскими номерами вывозят снаряды со складов греческой армии в местечке Кехрие (община Коринф на полуострове Пелопоннес).