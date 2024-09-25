Страны на постсоветском пространстве из 10 регионов мира занимают четвертое место по расходам на оборону в 2023 году

ЦАМТО, 24 сентября. Четвертое место в 2023 году по военным расходам занимают страны на постсоветском пространстве – 181,137 млрд. долл. (8,07% от общемировых расходов), впервые обогнав страны Ближнего Востока.

Об этом говорится в отчете ЦАМТО по мировым военным расходам за очередной 8-летний период (2016-2023 гг.).

В рассматриваемый период рост военных расходов стран на постсоветском пространстве имел знакопеременный характер (большие всплески сменяли резкие снижения).

В абсолютных величинах максимальный объем ежегодных военных расходов стран на постсоветском пространстве зафиксирован в 2023 году (181,137 млрд. долл.). Резкие спады в 2017, 2018 и 2020 гг. объясняются резким падением курсов валют стран на постсоветском пространстве и, прежде всего, российского рубля, по отношению к доллару США.

Доля военных расходов в процентах от ВВП стран на постсоветском пространстве за рассматриваемый период составила: в 2016 году – 3,71%, в 2017 году – 2,72%, в 2018 году – 2,46%, в 2019 году – 2,67%, в 2020 году – 2,86%, в 2021 году – 2,67%, в 2022 году – 3,15% и в 2023 году – 6,02%.

Совокупный ВВП стран на постсоветском пространстве в 2016 году составил 1868 млрд. долл., в 2017 году – 2216 млрд. долл., в 2018 году – 2349 млрд. долл., в 2019 году – 2438 млрд. долл., в 2020 году – 2212 млрд. долл., в 2021 году – 2701 млрд. долл., в 2022 году – 3200 млрд. долл., в 2023 году – 3010 млрд. долл.

Общий совокупный ВВП стран на постсоветском пространстве в 2016-2023 гг. составил 19994 млрд. долл. Усредненная доля военных расходов в процентах от ВВП за тот же период составила 3,35% (в 2023 году – 6,02%).

Данные по военным расходам и ВВП приведены в текущих долларах США по каждому конкретному году.

В 2017 году совокупные оборонные расходы стран на постсоветском пространстве резко сократились на 13,08% по сравнению с 2016 годом (до 60,216 млрд. долл.), в 2018 году спад продолжился и составил -4,20% (57,686 млрд. долл.), в 2019 году имел место резкий рост: +13,02% (65,197 млрд. долл.), в 2020 году вновь имел место спад: -3,06% (63,202 млрд. долл.), в 2021 году рост составил +14,07% (72,093 млрд. долл.), в 2022 году рост стал стремительным: +39,97% (100,910 млрд. долл.), в 2023 году темп роста расходов принял экспоненциальный характер: +79,50% (181,137 млрд. долл., это мировой рекорд по годовому процентному росту военных расходов).

В целом за 2016-2023 гг. расходы на оборону стран на постсоветском пространстве составили 669,720 млрд. долл.

Самый высокий долевой показатель соотношения расходов на оборону в процентах от ВВП по периоду 2016-2023 гг. имеют Украина – 7,97% (в том числе 17,01% в 2022 году и 27,7% в 2023 году), Армения – 4,63%, Азербайджан – 4,18%, Россия (3,41%, в том числе 5,72% в 2023 году) и Узбекистан – 3,13%.

В данный регион включены 15 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Эстония.

В полном объеме статья о мировых военных расходах в 2016-2023 гг. с большим количеством таблиц опубликована в журнале "Мировая торговля оружием" №10.