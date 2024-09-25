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РИА Новости

Лукашенко показали белорусские беспилотники "Чекан В" и "Беркут-3"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра ударных беспилотников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра ударных беспилотников.
Источник изображения: © Фото : Belta

Президенту Белоруссии Лукашенко показали БАК "Чекан В" и "Беркут-3"

МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали белорусские ударные беспилотные авиационные комплексы "Чекан В" и "Беркут-3", сообщает Sputnik Беларусь.

На 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области президент Белоруссии ознакомился с боевыми возможностями белорусских перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Более 30 изделий военного назначения белорусского производства были представлены организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома и предприятиями оборонного сектора экономики. Свои разработки продемонстрировали 13 организаций оружейного ведомства и шесть компаний оборонного сектора экономики Белоруссии.

Основной акцент в ходе показа был сделан на белорусских беспилотных авиационных комплексах (БАК).

Как рассказали в Госкомвоенпроме, в 2024 году разработаны и приняты на вооружение ударный БАК "Чекан В" и многофункциональный БАК малой дальности "Беркут-3". Ранее на вооружение были приняты ударные БАК "Квадро-1400" и "Барражирующая труба". Госкомвоенпромом организовано их серийное производство.

Ударный БАК "Чекан В" разработан ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" и предназначен для поиска, обнаружения и поражения стационарных или малоподвижных наземных объектов. Беспилотники, входящие в состав комплекса (их может быть от 7 до 10), - одноразового применения ("камикадзе") с дальностью действия до 25 км.

Комплекс "Чекан В" прошел все виды испытаний и в июле 2024 года принят на вооружение ВС Белоруссии. При создании ударного комплекса реализованы элементы искусственного интеллекта, обеспечивающие выполнение задачи без участия человека. Боевая часть беспилотника - осколочно-фугасная массой 2,3 кг, точность попадания в цель - менее 3 метров (у аналогов - от 5 до 10 метров).

Свою разработку - разведывательный БАК малой дальности "Беркут-3" - представило на показе ОАО "АГАТ - системы управления". Разведывательный комплекс предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки в видимом и инфракрасном диапазонах днем и ночью. В марте 2024 года "Беркут-3" принят на вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Компании
АГАТ-СУ
Проекты
БПЛА
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