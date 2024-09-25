Ермак назвал ускоренное вступление в НАТО частью мирного плана Киева

Глава офиса главы Украины в очередной раз отверг альтернативные планы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. План Киева по завершению конфликта, который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить американскому лидеру Джо Байдену, включает ускоренное вступление в НАТО. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, предусматривает ли план Зеленского ускоренное вступление в НАТО. Видеозапись выступления опубликована на сайте совета. "Как я сказал, одна из сильнейших гарантий в современном мире - это пятая статья НАТО", - продолжил Ермак.

Он добавил, что часть плана посвящена будущей архитектуре безопасности, как ее хотели бы видеть в Киеве. "Сильной Америке нужно сильное евро-атлантическое сообщество с Украиной как его основным военным мускулом. Трансатлантическая безопасность укрепится, если Украина вступит в НАТО и ЕС, - сказал он. - Двусторонние соглашения в долгосрочной перспективе не сравнятся с пятой статьей [договора НАТО]".

Ермак не стал подробно излагать другие пункты, однако отметил, что план в целом делится на военную и дипломатическую части. Военная часть, отметил он, предусматривает обеспечение Киеву преимущества на поле боя за счет западной помощи. Здесь он перечислил возможность использования дальнобойного оружия для нанесения "действительно тяжелых ударов", своевременную поставку пакетов военной помощи, инвестиции в украинское военное производство, а также отказ от красных линий.

В дипломатической части, продолжил Ермак, основой для Киева остается так называемый план Зеленского из 10 пунктов. Глава офиса в очередной раз отверг альтернативные планы. "Тем временем должны быть предприняты шаги для укрепления Украины и экономического сдерживания России", - сказал он.

О плане Зеленского

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. Он говорил, что будет обсуждать подробности своего плана с Байденом, так как там есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона, добавив, что план рассчитан на быстрые решения партнеров. Байден и вице-президент США Камала Харрис встретятся в Вашингтоне с Зеленским 26 сентября. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль к публикациям в СМИ о плане Зеленского относится с осторожностью, но изучит его, если тот будет в официальных источниках.

При этом в Киеве уже не раз отвергали мирные инициативы. Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".