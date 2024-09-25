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ТАСС

Страны Западной Африки запустят спутники с помощью Роскосмоса

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк".
Источник изображения: © Минобороны России

С помощью телекоммуникационного аппарата предполагается обеспечить теле- и радиовещание на всей территории стран АГС, заявил министр экономики и финансов Мали Альфуссейни Сану

ХАРАРЕ, 24 сентября. /ТАСС/. Участники Альянса государств Сахели (АГС) намерены запустить спутники на околоземную орбиту с помощью Роскосмоса. Об этом заявил министр экономики и финансов Мали Альфуссейни Сану.

"Мы разработали проект запуска в космос спутника связи и спутника дистанционного зондирования Земли в рамках взаимодействия АГС с Роскосмосом, - цитирует министра телеканал ORTM. - С помощью телекоммуникационного аппарата предполагается обеспечить теле- и радиовещание на всей территории стран АГС, работу интернета и мобильной телефонной связи в отдаленных районах, а также каналов защищенной связи. Спутник дистанционного зондирования будет помогать следить за нашими границами, определять запасы природных ресурсов, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций". 

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