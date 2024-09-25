Бездронное небо: как российские войска учатся противостоять БПЛА врага

Защита от FPV-камикадзе повышает эффективность работы самоходных орудий и воздушной разведки

В качестве замены традиционным видам вооружения ВСУ всё активнее применяют FPV-дроны. Они используются не только вместо артиллерии и противотанковых средств, но всё чаще как камикадзе-перехватчики для борьбы с нашими БПЛА-разведчиками самолетного типа. Как в новых условиях работают расчеты самоходных минометов «Нона» и беспилотных разведчиков Zala, корреспонденты «Известий» узнали в подразделениях группировки «Центр» на донецком направлении.

Как самоходные орудия «Нона-СВК» защищают от беспилотников

В одном из укрытий к боевому выезду готовится самоходный миномет «Нона-СВК» горного подразделения Центрального военного округа. Уникальная машина совмещает в себе свойства миномета и полевого орудия, а восьмиколесная база БТР делает орудие еще и очень мобильным. Это одно из самых современных и универсальных огневых средств поддержки в своем классе.

Но бои в зоне специальной военной операции вносят свои коррективы, и машины быстро обрастают «тюнингом»: вся задняя часть до башни закрыта металлической сеткой на высоком рамном каркасе, остальная же поверхность прикрыта экранами из резиновой транспортерной ленты, армированной стальными тросами. Стоит отдать должное военным умельцам: широкие экраны, прикрывающие борта, — не редкость на всех видах бронетехники в Донбассе, а вот аккуратно нарезанные экраны, которыми закрыты все люки и части башни, с сохранением приборов наблюдения, — очень основательная работа, выполненная со знанием дела.

Военнослужащие готовятся к выезду, подносят выстрелы, проверяют снаряжение. Постепенно становится понятно, что вокруг машины гораздо больше людей, чем номеров расчета в самоходном миномете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Я рэбовец, прикомандирован сюда прикрывать «Нону», — объясняет солдат роты радиоэлектронной борьбы с позывным Малой. — Также работаем на «Градах» и саушках (системах залпового огня и самоходных гаубицах. — «Известия»), штурмовикам помогаем. Куда прикомандируют, туда и идем. Я езжу сзади, за башней, на броне.

На машине установлена станция подавления сигналов БПЛА, так называемый купол. Еще одним мощным, но направленным устройством Малой работает непосредственно с рук. За спиной — автомат АК-12 второго поколения, который он предпочитает дробовикам, ведет огонь короткими очередями. Малой использует режим отсечки по два выстрела, чтобы вести огонь по дронам с едущей машины. На его счету уже несколько сбитых беспилотников как с помощью РЭБ, так и из стрелкового оружия, включая и ночной FPV-дрон, который он заметил в темноте благодаря характерной подсветке его камеры.

— 18 сбитых «птичек», и все они взрывались где-то рядом. Штук десять сбил РЭБ, остальные автоматом. Близко подпускаешь, на 20 м, и начинаешь стрелять, — рассказывает Малой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

За время боевой работы у него были осколочные ранения от ближних разрывов сбитых дронов, но все легкие.

Кроме рэбовца в прикрытии и стрелки. Один из них вооружен полуавтоматическим дробовиком 12-го калибра «Вепрь», на стволе длинная насадка, которую охотники называют «гусятница».

— Сбиваем на 50–100 м, работаем и дробью, и сейчас новые патроны с сеткой пробуем. Я не считаю, сколько сбил, но больше десяти, — рассказывает боец с позывным Шаман.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Новое для армии оружие быстро занимает свое место, а тактику и приемы оттачивают опытным путем, буквально на ходу. В некоторых подразделениях, например, тренируются вести огонь по скоростным воздушным целям с помощью тарелок, используемых в спортивной стрельбе. В других опытные охотники на птицу делятся своими знаниями.

Практически на каждом выезде в прифронтовые районы можно услышать о новых методах противодействия дронам противника: как лучше размещать стрелка на различных видах техники, как вести перекрестный огонь по дронам, как совместно применять разные виды оружия и патронов. И можно отметить, что массовость и комбинации разных приемов в борьбе с FPV-дронами дают результаты.

Как защищают от FPV-дронов беспилотные разведчики Zala

Еще об одном неприятном новшестве в применении противником FPV-дронов нам рассказывают в подразделении БПЛА артиллерийского соединения группировки «Центр». Расчеты летают на ставших знаменитыми за время СВО разведчиках Zala, которые показали себя устойчивыми к средствам РЭБ и почти неуязвимыми к кинетическому перехвату традиционными средствами ПВО.

— Основная проблема на данном этапе — это FPV-дроны противника, которые поднимаются, как охотники, на наши беспилотники. В таком случае всё зависит от нашей радиоэлектронной разведки (РЭР). Если она засекла их, то мы начинаем уходить, у нас полетное время больше, и мы можем увести машину. Кроме того, если РЭР провела засечку (определила место, откуда операторы управляют FPV-дронами. — «Известия»), мы ее проверяем и передаем артиллерии. А она уже уничтожает FPV-расчеты, — рассказывает заместитель командира взвода беспилотников с позывным Музыкант.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Сегодня беспилотники всех типов и быстрая передача данных — основа работы разведывательно-ударных контуров в артиллерии. Музыкант рассказывает, что время от обнаружения цели до ее поражения значительно сократилось. Сейчас, чтобы навестись, скорректировать огонь и поразить цель, проходят минуты.

— Существует принципиальная разница между тем, как раньше работала артиллерия и как сейчас. Цели и находят, и поражают намного быстрее. Например, если мы обнаружили танк и видим, что он двигается на восток, передаем данные артиллеристам. Они высчитывают, через какое время он будет на определенном повороте, через сколько выпустить снаряд. И под прямым видеоконтролем мы поражаем даже движущийся танк, — объясняет Музыкант.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Чтобы ускорить работу и увеличить осведомленность, картинка напрямую передается с пункта управления БПЛА в вышестоящие штабы, где командир соединения может своими глазами оценить цель, выбрать средства поражения и наблюдать стрельбу онлайн.

— Я сам из Новосибирской области, — продолжает свой рассказ Музыкант. — Контракт подписал на срочной службе, до СВО. Мне хотелось, потому что военные — это элита.

Когда началась специальная военная операция, он был механиком-водителем, но потом обратился к командиру с желанием стать оператором беспилотника. Проходил обучение работе с БПЛА на заводе-производителе. Сегодня Музыкант уже сам готовит личный состав на основе своих знаний и с применением боевого опыта.

Дмитрий Астрахань