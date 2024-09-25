ЦАМТО, 24 сентября. США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

"Д.Байден признает ОАЭ основным партнером США в области обороны", – говорится в заявлении лидеров.

В заявлении отмечается, что "статус основного партнера в области обороны позволит осуществлять беспрецедентное сотрудничество через совместные учения, военную кооперацию между силами США, ОАЭ и Индии, а также других общих военных партнеров в целях содействия региональной стабильности".