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ЦАМТО

Казанский авиазавод опережающими темпами ведет строительство центра механообработки

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Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

ЦАМТО, 24 сентября. Масштабные работы по строительству и реконструкции Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова – филиала АО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) будут завершены до конца 2026 года.

На предприятии возводят новые и модернизируют существующие производственные корпуса, летно-испытательную базу и ряд других объектов.

Здание центра механической обработки готово на 40%. На объекте завершаются работы по устройству основного конструктива, до конца года планируется закрыть тепловой контур здания. Затем планируется установка современного высокопроизводительного технологического и складского оборудования.

"Опережающие темпы строительства нового корпуса позволят быстрее разместить и запустить более 120 современных механообрабатывающих станков, которые обеспечат строительство 20 самолетов Ту-214 в год. С вводом в эксплуатацию всех запланированных объектов предприятие выйдет на новый производственный уровень и существенно сократит сроки по выпуску гражданской и военной продукции", – отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев.

Работы по техперевооружению завода проводятся в рамках государственных программ финансирования, в том числе комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Из 24 запланированных объектов девять уже введены в эксплуатацию. Среди них – цех механосборочного производства, цех производства сварных узлов и агрегатов, стендово-лабораторный корпус и испытательный бокс для отработки бортовых систем и агрегатов и др.

Еще 15 объектов находятся в разной степени готовности: семь из них в активной фазе строительства, по остальным ведутся подготовительные работы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
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