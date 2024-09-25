Войти
ТАСС

Китай запустил ракету Jielong-3 с восемью спутниками с платформы в Желтом море

160
0
0
Jielong-3
Китайская ракета-носитель Jielong-3.
Источник изображения: pandaily.com

Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Китайская Chinarocket успешно вывела на орбиту восемь спутников при помощи ракеты-носителя Jielong-3 ("Цзелун-3", также называется Smart Dragon-3). Об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

По ее данным, запуск был осуществлен в 10:31 по пекинскому времени (05:31 мск) с платформы, установленной на специальной барже в акватории Желтого моря недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун. Проект осуществляется совместно с центром космических запусков Тайюань.

Среди запущенных спутников - Tianyi-41 ("Тяньи-41"), три спутника группировки Xing Shidai ("Син шидай"), Emposat-2-05 ("Эмпосат-2-05"), Fudan-1 ("Фудань-1"), Tianyan-15 ("Тяньянь-15") и Jitianxing-A-01 ("Цзитяньсин-А-01").

Jielong-3 - четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для носителей указанного типа, используемых с 2022 года, это четвертая миссия.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Проекты
Луна
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.