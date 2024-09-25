Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется

Президент Украины отметил, что его план "не о переговорах с Россией", а об усилении его страны и армии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем многие считают.

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем, - сказал он в интервью телеканалу ABC News. - Мы ближе к концу войны".

Несмотря на слова о "близком к концу" вооруженном конфликте, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию. Кроме того, Зеленский заявил, что его план завершения конфликта "не о переговорах с Россией". "Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> "План победы" - это усиление Украины, украинской армии", - сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. Он говорил, что будет обсуждать подробности своего плана с президентом США Джо Байденом, так как там есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона, добавив, что план рассчитан на быстрые решения партнеров. Байден и вице-президент США Камала Харрис встретятся в Вашингтоне с Зеленским 26 сентября. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль к публикациям в СМИ о плане Зеленского относится с осторожностью, но изучит его, если тот будет в официальных источниках.

При этом в Киеве уже не раз отвергали мирные инициативы. Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".

Украинские власти также неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского. Недавно Зеленский в интервью бразильскому интернет-порталу Metr poles резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта. Он также выступал с утверждением, что ничего не знает о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца.