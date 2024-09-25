Войти
ТАСС

Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется

172
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Stefan Rousseau - Pool/ Getty Images

Президент Украины отметил, что его план "не о переговорах с Россией", а об усилении его страны и армии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем многие считают.

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем, - сказал он в интервью телеканалу ABC News. - Мы ближе к концу войны".

Несмотря на слова о "близком к концу" вооруженном конфликте, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию. Кроме того, Зеленский заявил, что его план завершения конфликта "не о переговорах с Россией". "Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> "План победы" - это усиление Украины, украинской армии", - сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. Он говорил, что будет обсуждать подробности своего плана с президентом США Джо Байденом, так как там есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона, добавив, что план рассчитан на быстрые решения партнеров. Байден и вице-президент США Камала Харрис встретятся в Вашингтоне с Зеленским 26 сентября. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль к публикациям в СМИ о плане Зеленского относится с осторожностью, но изучит его, если тот будет в официальных источниках.

При этом в Киеве уже не раз отвергали мирные инициативы. Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".

Украинские власти также неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского. Недавно Зеленский в интервью бразильскому интернет-порталу Metr poles резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта. Он также выступал с утверждением, что ничего не знает о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.