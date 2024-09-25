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Интерфакс-АВН

Иран обвинил Израиль в провоцировании "тотального конфликта" в регионе

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Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан.
Источник изображения: topwar.ru

Катар также осудил израильские удары по Ливану

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль втягивает регион в войну с "необратимыми" последствиями.

"Мы не хотим войны (...) Именно Израиль стремится спровоцировать этот тотальный конфликт", - заявил Пезешкиан журналистам на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Иран хочет "жить в мире".

"Мы не хотим быть причиной нестабильности на Ближнем Востоке, поскольку ее последствия были бы необратимыми", - отметил он.

При этом Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран "будет защищать любую группу, которая защищает свои права и самого себя".

Катар также осудил удары Израиля по Ливану.

"Государство Катар самым решительным образом осуждает израильскую агрессию против Ливана", - заявил катарский МИД.

"Эта реальность усугубляет кризисы, ставит регион на край пропасти и подвергает его еще большей напряженности, которая окажет глубокое воздействие на региональном и международном уровнях", - отметили в министерстве.

Ранее ЦАХАЛ информировал, что израильские военные продолжили нанесение ударов по "Хезболле" в Ливане в рамках операции "Стрелы севера".

Сообщалось, что за прошедший день израильские ВВС нанесли многочисленные удары по примерно 1,6 тыс. объектов "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа.

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