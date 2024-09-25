Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон в Баренцевом море

Фрегат "Адмирал Головко" уничтожил ударный дрон с помощью ЗРК "Полимент-Редут"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в ходе учения в Баренцевом море поразил ударный дрон с помощью зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут", сообщила пресс-служба Севфлота.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки поразил в Баренцевом море ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа, идущий курсом на корабль. Боевое упражнение выполнялось зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска "Полимент-Редут" в ходе учения по противовоздушной обороне корабля", - говорится в сообщении.

Запуск летающей мишени, имитирующей беспилотник, был осуществлён с побережья Кольского полуострова.

В учении по противовоздушной обороне корабля были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей фрегата. В ходе учения были проверены слаженность, быстрота и правильность действий боевых расчетов зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" и боевого информационного центра корабля. Оценивались качество и скорость выдачи целеуказания, захвата цели и её сопровождение.