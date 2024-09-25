РФ и Китай отработали на учениях противодействие безэкипажным катерам противника

В рамках совместных маневров экипажи кораблей также выполнят артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в рамках учений "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" отработал задачи совместного противодействия безэкипажным катерам условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" форсировал пролив Лаперуза и вошел в Охотское море. На переходе морем отряд отработал задачи совместного маневрирования, противодействия безэкипажным катерам условного противника, ведения разведки и наблюдения за надводной обстановкой с привлечением палубных вертолетов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что управление действиями совместного отряда ведется единым походным штабом, размещенном на одном из боевых кораблей. В ближайшее время в ходе учений отряд кораблей ВМФ России и ВМС НОАК выполнит задачи отражения атак средств воздушного нападения условного противника, ведения противокорабельной и противолодочной обороны в море, а также отработает вопросы совместного маневрирования, организации связи и обмена информацией и другие.

Кроме того, в рамках совместной отработки задач учений экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы, а также применение комплексов противолодочного и противовоздушного вооружения под единым замыслом.

В пресс-службе уточнили, что в составе совместного отряда в учениях "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107, а также малый ракетный корабль "Смерч". ВМС НОАК представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".