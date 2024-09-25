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Вестник Мордовии

Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"

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Новая российская боевая машина пехоты "Манул" в зависимости от выполняемых боевых задач может получать различные боевые модули.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", ПАО "Курганмашзавод" / vk.com/paokmz

Так, на форуме "Армия-2022" демонстрировалась версия с необитаемым боевым модулем ТКБ-947. Он вооружен 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и четырьмя ракетами ПТРК "Корнет".

Также появлялись сообщения, что на БМП, возможно, будет опробован боевой модуль "Эпоха" с 57-мм орудием и двумя типами управляемых ракет.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", ПАО "Курганмашзавод" / vk.com/paokmz

Есть еще один вариант боевого оснащения - модуль АУ220М "Байкал" с другой 57-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом.

У трех перечисленных вариантов есть свои преимущества, но объединяет их одно - изоляция боеприпасов от экипажа и десантников, что повышает живучесть. В отличие от БМП-3, на основе которой создается "Манул", моторно-трансмиссионное отделение находится впереди, а люк для входа и выхода - сзади.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", ПАО "Курганмашзавод" / vk.com/paokmz

На новинке устанавливается новый многотопливный двигатель УТД-32 повышенной мощности. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, по проселочной дороге - 55 км/ч. Экипаж - 3 человека. Десант - 8 человек.

Ожидается, что кроме БМП новая платформа послужит основой и для других образцов военной техники.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
УТД-32
Компании
Курганмашзавод
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