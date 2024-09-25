РФ на выставке ADEX покажет дрон-камикадзе "Ланцет-Э" и пулемет РПЛ-20

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса на открывающейся в Баку выставке ADEX 2024 покажут современные образцы вооружения, в числе которых комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", легкий ручной пулемет РПЛ-20, а также новейшее средство радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Пятая выставка оборонной промышленности ADEX 2024 пройдет в столице Азербайджана с 24 по 26 сентября. Российские предприятия представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.

"Россию и страны Прикаспийского региона связывают длительные добрососедские отношения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Нашим партнерам хорошо известна надежная и эффективная российская оборонная продукция. <…> Представляемые нами решения обеспечивают защиту от всего спектра внешних и внутренних угроз безопасности государств региона", - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ланцет-Э" и средства противодействия БПЛА

В "Рособоронэкспорте" добавили, что покажут в Баку "проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения", среди которых - впервые за пределами России - комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э" и новейшее средство радиоэлектронного противодействия БПЛА. Там отметили, что "Ланцет-Э" обеспечивает уверенное поражение танков, БМП, БТР, инженерной техники, опорных и командных пунктов, авиации на аэродромах базирования, систем РЭБ и борьбы с БПЛА, а также стационарных и движущихся надводных целей. Опыт боевых действий подтвердил высокую эффективность входящих в комплекс барражирующих боеприпасов изделий 51-Э и 52-Э при контрбатарейной борьбе и в качестве средств уничтожения быстроходных наземных и надводных целей - внедорожников и катеров. Первая зарубежная презентация комплекса "Ланцет-Э" состоится 25 сентября.

В пресс-службе также рассказали, что малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 (вариант исполнения четыре) "Лесочек" представляет собой новейшее универсальное средство радиоэлектронного противодействия, способное работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавления каналов управления и спутниковой навигации коммерческих БПЛА. РП-377ВМ1 прошел испытания в реальных боевых условиях и показал высокую эффективность при защите автомобильной и бронетанковой техники.

В сегменте средств противодействия беспилотникам "Рособоронэкспорт" также покажет изделие РБ-504П-Э, позволяющее обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации БПЛА, в том числе в автоматическом режиме. Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия рою дронов.

О других российских разработках

В авиационном сегменте выставки "Рособоронэкспорт" представит многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и разведывательный БПЛА "Орлан-10Е". Для делегаций сухопутных войск компания покажет танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков "Терминатор", модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С".

В разделе средств ПВО будет представлена зенитная ракетная система С-400 "Триумф". В военно-морском сегменте покажут береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ", который позволяет одиночной машине осуществить поиск и нанесение удара по цели благодаря интегрированию на одной платформе средств поражения и целеуказания.

Концерн "Калашников" представит новейший ручной пулемет РПЛ-20, предназначенный для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Пулемет разработан в двух исполнениях: с длинами стволов 590 мм и 415 мм. Он имеет возможность установки широкого спектра современного оборудования и приспособлений, оснащен складным телескопическим прикладом с подъемной щекой и плечевым упором.

Группа компаний "Беспилотные системы" впервые представит Каспийскому региону комплекс с разведывательными беспилотными аппаратами Supercam S350. Supercam S350 - БПЛА легкого класса и дальностью видеосвязи более 70 км. Беспилотник хорошо зарекомендовал себя как при использовании в гражданской сфере, так и в ходе специальной военной операции. "В Каспийском регионе Supercam S350 может использоваться для таких задач, как патрулирование государственных границ, охрана правопорядка и обеспечение безопасности, экологический мониторинг, поиск людей, мониторинг инфраструктуры нефтяных компаний (в том числе трубопроводов, морских платформ), аэрофотосъемка для геодезических и картографических работ", - отметили в организации.

В каталоге группы компаний "Беспилотные системы" также будет представлен весь модельный ряд беспилотных авиационных систем: конвертоплан Supercam SX350, компактный БПЛА самолетного типа Supercam S150 и коптеры Supercam X4 и Supercam X4E.