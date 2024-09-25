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В России рассказали о машинах-неудачниках ВСУ

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Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters.

«РГ»: отправленные в тыл ВСУ танки Challenger 2 стали машинами-неудачниками

Переданные Киеву танки Challenger 2 производства Британии после потерь отправили в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность машин-неудачников оценила «Российская газета» («РГ»).

«Обе попытки их применения закончились оглушительными провалами. Последняя вылазка была проведена в курском приграничье, после чего социальные сети наводнили видеоролики и фотографии горящего и взорванного танка. В настоящее время Challenger 2 прячут где-то в тылу», — рассказывает издание.

В публикации обратили внимание на Challenger, оснащенный самодельной дополнительной защитой. На башне танка закрепили несколько кусков резины, а борт корпуса прикрыли решетчатыми экранами. Автор отметил, что танки с кустарной защитой остались такими же уязвимыми, как и базовая модель.

В августе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что конструкция Challenger 2 не соответствует условиям современного поля боя.

В марте военный обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что Лондон поставил Киеву «Челленджеры» без комплектов дополнительной брони, которые сделали бы британские танки еще менее маневренными.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Challenger 2
Компании
Ростех
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