«РГ»: отправленные в тыл ВСУ танки Challenger 2 стали машинами-неудачниками

Переданные Киеву танки Challenger 2 производства Британии после потерь отправили в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность машин-неудачников оценила «Российская газета» («РГ»).

«Обе попытки их применения закончились оглушительными провалами. Последняя вылазка была проведена в курском приграничье, после чего социальные сети наводнили видеоролики и фотографии горящего и взорванного танка. В настоящее время Challenger 2 прячут где-то в тылу», — рассказывает издание.

В публикации обратили внимание на Challenger, оснащенный самодельной дополнительной защитой. На башне танка закрепили несколько кусков резины, а борт корпуса прикрыли решетчатыми экранами. Автор отметил, что танки с кустарной защитой остались такими же уязвимыми, как и базовая модель.

В августе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что конструкция Challenger 2 не соответствует условиям современного поля боя.

В марте военный обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что Лондон поставил Киеву «Челленджеры» без комплектов дополнительной брони, которые сделали бы британские танки еще менее маневренными.