Специалисты инженерного подразделения Росгвардии обнаружили в Курской области беспилотник-«обманку» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалистам Росгвардии поступила информация, что вблизи населенного пункта в регионе упал беспилотник. Выехав на место происшествия, росгвардейцы нашли дрон-приманку самолетного типа.

В ведомстве объяснили, что ВСУ применяют такие беспилотники для поиска слабых мест в системе противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России. Кроме того, они могут служить отвлекающим маневром перед запуском настоящих боевых БПЛА. Украинские военные порой отправляют от одного до двух десятков ложных целей.

«Подобные беспилотники сделаны из дешевых деталей, у них нет качественных камер и других дополнительных радиопередающих устройств. Кроме того, боевики ВСУ наносят на такие БПЛА фольгу, чтобы они максимально светились на наших РЛС», — рассказал один из саперов Росгвардии.

По словам военного, ВСУ охотятся на саперов и мирных жителей, ставя на боевые беспилотники электронику, которая реагирует на движение. Помимо этого, украинцы могут, например, использовать один дрон для пробития крыши здания, а через дыру запустить на чердак другой беспилотник, который сдетонирует, когда кто-нибудь придет чинить крышу или проводить разминирование.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Север» сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область через границу и уничтожили скопления личного состава и военную технику противника. В частности, ВСУ потеряли два танка и четыре боевых бронированных машины (ББМ) «Козак».

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. За всё время боевых действий в регионе украинская армия потеряла до 16,4 тыс. военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.