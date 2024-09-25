Шольц заявил, что не намерен смягчать правила использования ВСУ немецкого оружия

Канцлер ФРГ отметил, что для этого есть веские причины

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц непосредственно перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не намерен ослаблять правила использования немецкого оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в ходе визита в Нью-Йорк.

"Правительство ФРГ приняло несколько решений в отношении военной поддержки Украины, которые для меня предельно ясны", - сказал Шольц. Его слова приводит агентство DPA. Он добавил, что Германия не будет снимать ограничения на дальность действия оружия. "Это несовместимо с моей личной позицией. <...> Мы не собираемся этого делать. И для этого у нас есть веские причины", - констатировал канцлер.

20 сентября Шольц в очередной раз отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства ФРГ неоднократно заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой "серьезный риск эскалации". Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.

19 сентября Германия обновила перечень переданных Киеву вооружений, в него вошли и 22 танка Leopard 1A5 с запчастями, 3 зенитные самоходные установки Gepard, беспилотники и другие вооружения. Кроме того, стало известно о планах властей ФРГ выделить краткосрочную дополнительную военную помощь Киеву в размере 397 млн евро. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.