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Чудеса выносливости: китайский луноход «Нефритовый кролик» Yutu 2 всё ещё в строю и шлёт фоточки с обратной стороны Луны

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Китайский луноход «Нефритовый кролик» Yutu 2
Китайский луноход «Нефритовый кролик» Yutu 2.
Источник изображения: CCTV

С момента посадки прошло 5 лет, 8 месяцев и 16 дней

Китайское национальное космическое управление CNSA поделилось редкими новостями о том, как проходит миссия Chang'e 4. Как оказалось, спустя почти шесть лет после посадки, китайский луноход Yutu 2 (Нефритовый кролик), всё ещё сохраняет активность  на обратной стороне Луны.

Отмечается, что Chang'e 4 Yutu 2 завершил 71 лунный день активности. Он был разработан для функционирования в течение всего трех лунных дней или около трех земных месяцев. Команда миссии опубликовала снимки с Yutu 2, на которых виден кратер Фон Карман.


Китайский луноход «Нефритовый кролик» Yutu 2.
Источник: CCTV

 

На снимках видны следы в лунном грунте, многочисленные кратеры разных размеров и далекие лунные холмы. Также сообщается, что луноход проехал в общей сложности 1613 метров. Судя по всему, Yutu 2 замедляется в последнее время. К сентябрю 2022 года он «наездил» 1300 м, а за оставшееся время продвинулся чуть более чем на 305 м. 


Китайский луноход «Нефритовый кролик» Yutu 2.
Источник: CCTV

 

Кроме того, Цзо Вэй, заместитель главного конструктора наземной системы миссии «Чанъэ-4», сообщил Центральному телевидению Китая (CCTV), что еще более старый посадочный модуль Chang'e, который приземлился на ближней стороне Луны в 2013 году, также всё еще находится в рабочем состоянии.

Напомним, что луноход Yutu-2 в рамках миссии «Чанъэ-4» впервые в истории успешно приземлился на обратной стороне Луны. Посадка состоялась 3 января 2019 года.

 

 

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