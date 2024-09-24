Президент Эрдоган встретился с представителями аналитических центров в США (Anadolu Ajansı, Турция)

Эрдоган: переговоры по Украине в Стамбуле сорвались из-за "некоторых лобби"

По словам президента Эрдогана, переговоры по Украине в Стамбуле провалились из-за того, что "определенные лобби" не хотели их успешного завершения, сообщает Anadolu. Тем не менее Турция продолжит делать все возможное для скорейшего окончания конфликта, пока он не вызвал еще больших разрушений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, выступил на круглом столе с представителями некоторых аналитических центров, действующих в США.

Президент Эрдоган сказал, что рад встретиться с ведущими представителями международных аналитических центров и хотел бы сделать небольшой обзор по глобальным и региональным событиям, а также вызовам с точки зрения турецкой внешней политики.

Он отметил, что основные принципы Турции заключаются в укреплении дружбы, уменьшении разногласий и обеспечении мира. Анкара, по его словам, считает уважение международного права, суверенитета и территориальной целостности государств непременным условием, и в современном мире эти принципы нужны больше, чем когда-либо.

По словам Эрдогана, глобальные вызовы, трудности и неопределенности в борьбе с ними, региональные конфликты и гуманитарные кризисы очевидны. "Практически каждый день мы сталкиваемся с новыми кризисами и новыми конфликтами. При такой картине считаем необходимым укрепление многосторонности. Мы больше не живем в условиях 1945 года, холодной войны или однополярного порядка", — заявил он.

Также лидер Турции подчеркнул, что глобальную систему, прежде всего ООН, необходимо сделать более справедливой и представительной. "Каждый раз в ситуации кризиса мы становимся свидетелями горькой истины. С одной стороны, есть Генеральная Ассамблея ООН, отражающая общий разум и совесть человечества, ее решения. С другой стороны, есть пять привилегированных стран, которые имеют право накладывать вето на каждое принятое решение в Совете Безопасности. В каждой проблеме, которая обречена оставаться нерешенной в течение многих лет, пять стран игнорируют волю сотен государств в Генеральной Ассамблее, основываясь на собственном произволе, своих интересах и приоритетах. Говоря “мир больше пяти”, я обращаю внимание именно на эту искаженную структуру. Все признают, что ООН нуждается в реформе, однако никаких шагов для ее реализации не предпринимается. А бремя все менее функциональной системы ООН, как правило, несут гражданские лица в зонах конфликтов и угнетенные, борющиеся с голодом, то есть люди, которые больше всего нуждаются в работе системы. Мы будем продолжать призывать к этой реформе везде и при каждой возможности", — сказал Эрдоган. Он также отметил, что эта тема ляжет в основу его выступления в программе “Саммит будущего”.

"Правительство Нетаньяху всеми способами пытается распространить войну на регион"

Президент Турции напомнил, что с 7 октября прошлого года его страна с болью в сердце следит за массовыми убийствами в секторе Газа.

По словам Эрдогана, две трети из более чем 41 тысячи мирных жителей Газы, погибших в результате израильских нападений, составляют женщины и дети.

"В Газе происходит гуманитарная катастрофа в полном смысле этого слова, — турецкий президент. — 1,9 миллиона человек лишились крова. 70% водных ресурсов и 75% пекарен в Газе разрушены. 95% медицинских учреждений частично или полностью повреждены. 150 тысяч жилых домов полностью разрушены, 200 тысяч — частично разрушены, 80 тысяч стали непригодными для проживания. Доступ к чистой воде практически невозможен. Болезни, такие как гепатит, полиомиелит, дизентерия, достигли ужасающих масштабов".

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что лишь четвертую часть помощи, в которой люди остро нуждаются, разрешено ввести в Газу. Местное население пытаются истребить не только бомбами, но и голодом, отсутствием лекарств и воды.

Приоритетом сейчас является обеспечение устойчивого прекращения огня и беспрепятственного потока гуманитарной помощи: "Правительство Нетаньяху пытается использовать все возможные способы для расширения войны на региональном уровне. При каждом удобном случае мы говорим, что этого нельзя допустить. Крайне важно, чтобы международное сообщество усилило давление на Израиль".

"Наша борьба с террористическими организациями ведется ради безопасности не только Турции, но и всего региона"

Турецкий лидер заметил, что российско-украинский конфликт на глазах у всего мира превратился в крупную гуманитарную трагедию. "С самого начала боевых действий мы прилагали и прилагаем усилия для достижения справедливого мира, — напомнил он. — Переговоры в Стамбуле подтвердили успех активной роли Турции, однако некоторые лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли цели. В любом случае мы делаем и будем делать все возможное, чтобы военный конфликт закончился, не вызвав еще больших разрушений".

Эрдоган напомнил, что вместе с Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе была достигнута возможность для воцарения постоянного мира и стабильности. Благодаря конструктивной дипломатии на Балканах и инициативам по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке Турция укрепила свою региональную роль, добавил он.

"Поддерживая территориальную целостность наших соседей — Сирии и Ирака, мы решительно боремся со всеми видами угроз, исходящих для нашей страны с территории этих двух государств. Наша борьба с такими террористическими организациями, как Рабочая партия Курдистана (РПК), Партия “Демократический союз” (PYD), Отряды народной самообороны (YPG), ИГИЛ*, Террористическая организация фетхуллахистов (FETÖ), направлена не только на обеспечение безопасности Турции, но и безопасности всего региона", — заявил президент.

"Турция — один из сильнейших союзников по НАТО"

"Мы довольны позитивной атмосферой в турецко-американских отношениях в последнее время", — сказал Эрдоган. Он напомнил, что последнее заседание стратегического механизма, на котором всесторонне обсуждались отношения двух стран, состоялось в Вашингтоне в марте этого года.

На этой встрече были созданы новые механизмы консультаций, от борьбы с терроризмом до оборонной промышленности, от энергетики до вопросов климата и окружающей среды.

"Хотя в прошлом году наш товарооборот превысил 30 миллиардов долларов, мы считаем, что можем увеличить эту цифру до 100 миллиардов долларов. У нас до сих пор сохраняются разногласия с американским руководством по некоторым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности. Мы всегда делимся с нашими американскими друзьями ожиданиями относительно прекращения поддержки, оказываемой РПК, PYD, YPG и FETÖ. Меры, введенные против Турции Америкой, нашим союзником по НАТО, и ограничения в сфере оборонной промышленности негативно сказываются на чувстве доверия. Также очевидно, что санкции в рамках закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA) и исключение Турции из программы F-35 противоречат духу союзничества", — заявил Эрдоган.

Он также сказал, что считает целесообразным скорее рассмотреть заявки на экспортные лицензии в области оборонной промышленности в Конгрессе США. Свою речь турецкий лидер завершил так: "Мы, как и весь остальной мир, внимательно наблюдаем за президентскими выборами и выборами в Конгресс США, которые состоятся 5 ноября. Независимо от того, кто станет президентом, наш взгляд на Америку и наш диалог высокого уровня не изменятся. Турция является одним из сильнейших союзников по НАТО. В то же время мы страна с перспективой полноправного членства в Евросоюзе. Развивая сотрудничество с западным миром, мы не забываем и о Востоке. Мы полны решимости укреплять основу для диалога с такими организациями, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом отношении и достигли совершенно новой атмосферы. Будем и дальше развивать наше сотрудничество с различными региональными организациями в рамках подхода, ориентированного на Турцию и сосредоточенного на интересах нашей страны".

* террористическая организация, запрещена в РФ

Авторы статьи: Зейнеп Ракипоглу (Zeynep Rakipoğlu), Ирем Демир (İrem Demir), Мехмет Юсуф Меликоглу (Mehmet Yusuf Melikoğlu)