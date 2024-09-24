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Техкульт

К концу 2025 года завершится изготовление газотурбинного двигателя ТМ16

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К концу 2025 года будет готов ГТД ТМ16

Минпромторг РФ сообщил, что ближе к концу 2025 года будет создан и испытан новый российский газотурбинный двигатель ТМ16, относящийся к судовому типу. К слову, ТМ16 является дальнейшим развитием еще советской силовой установки ДГ90.

Как ожидается, новый отечественный двигатель станет отличаться значительным сроком службы, достигающим свыше 100 000 часов, серьезно повышенным КПД и соответствием современным экологическим требованиям по сравнению с используемыми сейчас импортными аналогами. Кроме того, предприятие с говорящим названием «Тюменские моторостроители» подключили к комплексному инвестпроекту, который создаст заводу условия для массового выпуска ГТД новой модели ТМ16 и для увеличения мощностей, необходимых для выполнения ремонтов силовых установок судового типа. В перспективе новый ТМ16 постепенно заменит парк зарубежных двигателей, пока работающих на многих объектах российского «Газпрома». Мало того, со временем газоперекачивающие агрегаты, имеющие мощность порядка 16 МВт и построенные на основе ТМ16, станут основными на всех новых отечественных объектах по перекачке газа.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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