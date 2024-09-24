Пятимерный «кристалл вечности» сохранит 360 Тб данных миллиарды лет

Накопитель

Исследователи из Университета Саутгемптона в Великобритании создали «вечное хранилище» информации, в которое смогли записать полный геном человека. Это 3 млрд. азотистых оснований, из которых состоят нуклеотиды в структуре ДНК. Предполагается, что в будущем эти данные позволят собрать ДНК с нуля и таким образом возродить людей — если это понадобится.

Кристалл, на который записали информацию, изготовлен из наноструктурированного стекла. Данные записываются при помощи фемтосекундного лазера, который меняет структуру материала на наноуровне. Система наведения лазера использует два оптических измерения и три пространственные координаты для записи по всему объему материала, обеспечивая кодирование в пяти измерениях. Благодаря этому на один кристалл удалось записать 360 (!) Тб данных. Материал кристалла устойчив к различным воздействиям, он выдерживает нагрев до 1000 ℃ и глубокую заморозку. Каждая из 3 млрд. «букв» в геноме была секвенирована 150 раз для подтверждения, что она находится в правильном положении. Для дешифровки записи приложен ключ, который показывает базовые элементы: водород, кислород, углерод и азот, плюс основания ДНК — аденин, цитозин, гуанин и тимин с их молекулярной структурой. В ключе указано их расположение внутри ДНК и как гены расположены на хромосоме. Если не подвергать кристалл разрушительному воздействию, он может просуществовать бесконечно долго, миллиарды лет. Для сохранности его спрятали в соляной пещере в австрийских горах в рамках проекта «Memory of Mankind». При помощи данной технологии ученые планируют сохранить как можно больше данных о достижениях человечества.

Александр Мартыненко