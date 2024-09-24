Ростех инвестирует более 296 млн рублей в прорывные идеи сотрудников

Ростех окажет финансовую и экспертную поддержку командам-победителям программы «Вектор» в рамках корпоративного бизнес-акселератора. Инвестиции позволят создать многоканальную зарядную станцию для БПЛА, инновационный комплекс пожаротушения, роботизированную сеялку для сельхозпредприятий и реализовать другие интересные идеи, отмеченные конкурсным жюри.

Корпоративный бизнес-акселератор Ростеха — это механизм поддержки инициативных начинаний сотрудников Корпорации. Для участия в программе разработчики должны представить идею создания востребованного высокотехнологичного гражданского изделия и пройти конкурсный отбор по программе «Вектор». Проекты-победители получают организационную и финансовую поддержку.

«Бизнес-акселератор является уникальной программой трансформации инновационных идей в реальные разработки. За каждым проектом закрепляется наставник, который помогает фокусироваться на важных задачах, вовремя замечать и преодолевать стратегические разрывы, не терять ориентацию на рынок и клиента. Кроме того, победители получают инвестиционную поддержку. Общий объем одобренного финансирования за шесть лет превысил 1,3 млрд руб. В первую очередь, мы нацелены на поддержку разработок высокотехнологичных продуктов гражданского назначения», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

В этом году на участие в программе было подано более 1400 заявок. Экспертная комиссия определила 200 наиболее перспективных. В финал вышли 13 проектов, объем вложений в их реализацию составит 296,8 млн рублей.

Одна из идей-финалистов — многоканальная зарядная станция для БПЛА − принадлежит сотрудникам концерна КРЭТ. Разработчики создают модульное микропроцессорное устройство с системой автоматизированного учета ресурса аккумуляторной батареи. Авторы идеи предложили встроить в прибор балансир, который позволит проводить мониторинг напряжения на каждом элементе литий-полимерного АКБ. Устройство будет способно одновременно заряжать четыре батареи. Уже сейчас на стадии разработки ряд региональных управлений МЧС России и частных компаний заинтересовались продуктом и выразили желание приобрести зарядную станцию.

Еще две работы, получившие высокие оценки жюри, инициированы предприятиями холдинга «Спецхимия». Первая − разработка фармацевтической субстанции, которая обеспечит независимость от импортного сырья и позволит запустить в производство жизненно необходимые сердечно-сосудистые препараты. Вторая − мобильный пожарный комплекс для тушения резервуаров нефтепродуктов. В нем используется новая комбинированная пена, насыщенная смесью газов и способная самовспениваться. Интерес к этой технологии пожаротушения уже проявило одно из учреждений МЧС России.

В списке проектов-победителей также универсальная сеялка зерновых культур, оснащенная автоматизированной системой управления, которая осуществляет посев с учетом геопозиции. Разработка пензенского радиозавода холдинга «Росэлектроника» облегчает труд механизатора и значительно ускоряет работы. Востребованность продукта подтверждена рядом агрохолдингов более чем в 50 российских регионах.

Организатором программы бизнес-акселератор является Академия Ростеха. Программа реализуется с 2018 года. За это время состоялись шесть наборов, в рамках которых поступило свыше 16000 заявок. Всего одобрение получили 63 проекта.