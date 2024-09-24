Отражать атаки украинских БПЛА помогает наследие СССР.

Почти каждый день (а точнее, ночь) ПВО ВС РФ отражает атаки украинских БПЛА на мирные российские города. Главной целью ВСУ традиционно является столица нашей страны и московский регион в целом. Как устроена система ПВО Москвы, сколько в ней зенитно-ракетных комплексов и что такое система эшелонированной обороны?

Только в ночь на воскресенье, 22 сентября, по сообщению Минобороны РФ, "дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", которые пытались совершить "террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа" по российской территории. А самой крупной атакой украинских беспилотников за последнее время стал удар в ночь на 10 сентября, когда были уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА.

Сегодня принято называть эти атаки "массированными". В целом они действительно достаточно велики – десятки, а иногда более сотни беспилотников в одном залпе. Однако с точки зрения выстроенных вокруг Москвы систем ПВО подобного рода атаки массированными не являются. Отражение подобного рода атак не требует от ПВО сверхусилий. Это связано прежде всего с тем, какие именно силы ПВО созданы Россией вокруг Москвы.

Столицу защищает 1-я армия ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России. Это единственное в стране объединение ПВО, предназначенное для обороны столицы от ударов не только аэродинамических, но и баллистических целей противника с любого направления.

Первые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) в Советском Союзе заступили на боевое дежурство именно под Москвой. Это был комплекс С-25 "Беркут". По нынешним временам невероятно громоздкий – на 140 гектарах размещались 60 пусковых установок, большой полуподземный бункер ЦРН (центральный радиолокатор наведения) Б-200, 10 стартовых бункеров и многие километры кабелей. Один комплекс составлял вооружение полка.

Конструктивно он мог стрелять только в секторе 60 градусов, поэтому группировка (1-я армия ПВО), созданная из таких комплексов, была выстроена в виде двух колец: 24 полка на внутреннем и 32 – на внешнем. 3360 пусковых установок. Были также и 22 станции дальнего обнаружения, некоторые стояли на кирпичных башнях, и другие подразделения.

Все это вместе составляло систему А-50. От нее нам остались две автомагистрали – А107, также известная как БК-50 или Малая (Первая) бетонка, и А-108 – Большая бетонка. Они строились как дороги, предназначенные для маневра ракетами между полками.

Иначе говоря, современная усиленная противовоздушная оборона Москвы является исторически сложившейся структурой, она выстраивалась десятилетиями. В настоящее время ее значение только возросло из-за регулярных атак украинских БПЛА.

Система ПВО московского региона устроена по эшелонированному принципу. Уничтожение воздушного противника начинается на дальних подступах. Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что системы, предназначенные для уничтожения направленных на Москву украинских БПЛА, начинают сбивать цели глубоко заранее, еще в приграничных регионах страны – Курской, Белгородской и других областях.

Помимо этого, принцип эшелонирования заключается в разделении сфер ответственности для различных комплексов, в зависимости от зоны их поражения, в частности по дальности и высоте целей. Например, несколько десятков лет назад средне- и крупнокалиберные пушки должны были стрелять по дальним и по высотным (для тех времен) целям, малокалиберная зенитная артиллерия и пулеметные установки – по ближним и маловысотным. Сегодня те же самые задачи выполняют ЗРК различных классов и характеристик.

Большое значение имеют характеристики целей.

Например, и дальнобойный ЗРК С-400, и небольшой "Панцирь-С1/С2" с успехом могут сбивать БПЛА и ракеты ATACMS, но задачу уничтожения беспилотников в перекрывающихся зонах поражения в первую очередь будет поставлена "маленькому" "Панцирю", а по баллистической цели наоборот – "большому" С-400. Причины понятны. В первом случае можно обойтись более дешевой ракетой, а во втором – у С-400 намного больше вероятность поражения таких ракет.

Первый эшелон ПВО московского региона, работающий на наибольшей дальности и против самых серьезных угроз – это комплекс А-135. Он предназначен для уничтожения боеголовок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) противника в ближнем космосе. Разумеется, против украинских БПЛА он использоваться не может, упоминаем о нем только для полноты картины.

Следующий эшелон – дальнобойные (в несколько сотен км) ЗРК С-500 и С-400. Они предназначены в первую очередь для уничтожения баллистических ракет средней дальности. Третий – ЗРК С-400 и С-300, "Панцирь-С1/С2", системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их главное предназначение – борьба с крылатыми ракетами (КР) и самолетами противника.

И наконец, четвертый состоит из комплексов "Панцирь-С1/С2" и РЭБ. Именно этот эшелон в первую очередь и выполняет в данном случае задачу борьбы с беспилотниками.

Помимо этого, "Панцири" прикрывают более крупные и дальнобойные комплексы ПВО. Боевые возможности комплексов частично пересекаются, поэтому у командиров расчетов ПВО есть возможности выбирать подходящие для данного противовоздушного боя средства.

По понятным причинам российские данные о том, сколько таких комплексов прикрывает Москву и где они расположены, засекречены. Открытые западные источники приводят свои оценки. Например, справочник The military balance, издаваемый Международным институтом стратегических исследований (IISS Лондон), заявляет, что в целом в составе ПВО ВКС России на вооружении имеется 90 ЗРК С-300 ПМ1/ПМ2 и 96 ЗРК С-400. Их прикрывает 36 комплексов "Панцирь-С1" (другие модификации не указаны), в каждом по шесть боевых машин.

Условно сформируем группировки (полки) для обороны как можно большего количества объектов. Минимальный состав – два ЗРК С-400, одна-две боевые машины "Панцирь-С1/2" для прикрытия каждого. По расчету силы ПВО ВКС России в целом могут обеспечить защиту 93 объектов на всю страну. Перед нами одна из крупнейших (если не крупнейшая) группировок зенитно-ракетных комплексов в мире. Именно такой масштаб и позволяет успешно оборонять столицу от украинских БПЛА.

Однако стоит учитывать, что в России насчитывается 170 городов с населением более 100 тысяч человек и 321 город с населением свыше 50 тысяч, не говоря уже о военных, промышленных, энергетических и инфраструктурных объектах. Исходя из этих цифр понятно, что возможности даже столь масштабной группировки ПВО ограничены.

Но дело не только в том, чтобы сбить беспилотник. Прежде всего его необходимо обнаружить, причем чем раньше, тем лучше – и это сложнейшая задача.

Данные аппараты летят на предельно малых (до 200 м) или малых (от 200 до 1000 м) высотах. В силу кривизны поверхности земли радиогоризонт для РЛС, стоящей на ровной поверхности – как в широкой степи – по цели на высоте 50 м будет на дальности 39 км. Чтобы РЛС и ЗРК могли видеть дальше, их нужно поднимать на искусственные возвышения – вышки и искусственные горки.

Еще в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о том, как Минобороны с помощью столичных властей переустраивает позиции ПВО. Если перестраивает, то речь идет о тех самых позициях, что были выбраны, созданы, обустроены, оборудованы и оснащены еще во времена СССР. Нет сомнений, что в составе этих позиций находятся и насыпные земляные горки для установки РЛС, и сваренные из металла стационарные платформы для РЛС и боевых машин. Высота такой платформы – около 30 метров, с нее радиогоризонт для комплекса будет уже порядка 52 км.

Но есть и еще одна важнейшая черта, которая в лучшую сторону отличает современные средства ПВО России от их советских предшественников. За два с половиной года, прошедших с начала спецоперации, расчеты российских зенитно-ракетных комплексов и военнослужащие ПВО в целом получили такой боевой опыт, который не получали даже во времена корейского и вьетнамского конфликтов. С такой номенклатурой и количеством целей ПВО Москвы не работала никогда. Это значит, что сегодня офицеры ПВО ВКС РФ находятся на пике боевой выучки за всю историю существования этого рода вооруженных сил. Именно поэтому ПВО Москвы столь эффективна в отражении атак украинских БПЛА.

Игорь Гарнов