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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

ПВО: мысли вслух (часть 2)

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Совершенствование системы ПВО
Совершенствование системы ПВО.
Источник изображения: www.belvpo.com

Рассматривая вопрос проблематики российской ПВО, в частности, возможности создания сплошного рубежа РЛО вдоль российско-украинской границы, хотим отметить ещё ряд моментов.

В контексте решения данной проблемы важен именно комплексный подход с задействованием потенциала двух стран Союзного государства, но никак не одной России.

Стоит понимать, что для обеспечения прямой видимости на удалении 30-40 км нет необходимости поднимать радиолокатор на большую высоту, а достаточно 40-50 м и даже меньше. Поэтому существует более быстрое и дешёвое решение, чем производство аэростатов для подъема существующих громоздких РЛС. Оно применялось войсками ПВО со времён постановки на вооружение первых подвижных РЛС и ЗРК.

Таким решением является создание дополнительных искусственных возвышений (насыпей) до 10-15 м. с размещением на них активных средств РТВ и ЗРВ.


Совершенствование системы ПВО.
Источник: www.belvpo.com

Как правило, под такими насыпями строились железобетонные сооружения для кабин управления, аппаратных связи, дизельных электростанций и залов боевого управления.


Совершенствование системы ПВО.
Источник: www.belvpo.com

Совершенствование системы ПВО.
Источник: www.belvpo.com

Отметим, что в вопросе установки РЛС на вышки, мачты, насыпи для наилучшего обзора есть положительные сдвиги. На основе таких проверенных решений МО РФ еще в прошлом году совместно с властями регионов начали работы по совершенствованию системы ПВО.


Совершенствование системы ПВО.
Источник: www.belvpo.com

Совершенствование системы ПВО.
Источник: www.belvpo.com

Вместе с тем, и у аэростатов есть перспективы, но сначала их нужно спроектировать и запустить в серийное производство (пока его нет). Параллельно разработать для них специализированные радиолокаторы, комплексы управления и наземного оборудования. Между тем, за основу можно было бы взять белорусскую МРЛС для обнаружения низколетящих целей «Роса-РБ».


Радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей "Роса-РБ".
Источник: http://www.kbradar.by/

В свою очередь, небольшой вес, а также малое потребление электроэнергии и отсутствие различных приводов позволяет без серьезных доработок размещать упомянутую РЛС на летно-подъемной платформе. В свою очередь, станция способна обнаруживать цель с ЭОП до 1 м кв. на высоте 25 м и скоростью не ниже 25 км/ч на расстоянии до 30 км.

Таким образом, в рамках военно-технического сотрудничества военных ведомств Союзного государства можно рассмотреть белорусскую «Росу-РБ» как составную часть для аэростатной РЛС.

Павел Ковалев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Роса-РБ
Компании
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
24.09.2024 03:27
В столице усилить верхние этажи высоток для размещения РЛС. Преднамеренно строить на удаленном расстоянии на возвышенности ж.дома с ПВО, это навсегда.
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