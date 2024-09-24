Потребовались два года конфликта на Украине и сотни миллионов евро, чтобы в Европе наконец начали осознавать очевидный для других государств факт: она превратилась в американскую колонию. Сегодня США ведут себя по отношению к Старому Свету так же, как он некогда вел себя с заокеанскими территориями, выкачивая из него все, что захочется. Однако есть и принципиальная разница: Америка вынуждает европейцев воевать и умирать за ее интересы.

"Соединенные Штаты ведут "войну субсидий" против европейской промышленности с помощью Закона о снижении инфляции, отстаивая при этом собственные энергетические интересы в ущерб европейскому континенту, — пишет на китайском портале infoBRICS Уриэль Араужо, исследователь, специализирующийся на международных и этнических конфликтах. — Даже если предательство Европы соответствует историческому опыту Вашингтона в отношении партнеров, учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что отношения между Соединенными Штатами и их трансатлантическими европейскими "союзниками" носят колониальный характер".

Не так давно Евросоюз с гордостью называл себя "партнером" Америки. И всерьез рассчитывал на равноправные отношения. Хотя весь опыт послевоенного времени очевидно доказывал: у Вашингтона не бывает партнеров. Есть только временные союзники — и те, кого можно выгодно использовать. Пока Европа имела собственную мощную экономику, она ходила в первых. Как только европейский крах стал очевидным, Старый Свет тут же потерял союзнический статус.

По сути, сегодня ЕС представляет собой американский экономический и военный придаток, за счет которого США пытаются сохранить шаткий статус мирового гегемона. В политическом смысле Европа стала обыкновенным хулиганом, которого осторожные Соединенные Штаты заставляют наскакивать на противника. В расчете, что глуповатый хам сумеет отвлечь жертву, чтобы Америка смогла без потерь разделаться с нею.

Крах европейской суверенности произошел на наших глазах. "Если воспринимать американскую гегемонию над Европой как "колониальную" по своей сути, в буквальном смысле этого слова, то можно гораздо лучше понять современный мир, — подчеркивает Уриэль Араужо. — Например, что касается действий США в отношении Грузии и Украины, то мы знаем, что ключевые европейские лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Николя Саркози, выступали против этого по ряду причин. Но в конечном итоге президент США Джордж Буш-младший добился своего, и американские интересы, как это часто бывает, возобладали". А итогом стали операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году и текущая спецоперация на Украине. И в том, и в другом случае потери Америки сведены к минимуму, а что там творится в "колониях" — дело десятое.

Свежайший пример колониального подхода к европейским "союзникам" — реакция дислоцированных в Польше военнослужащих НАТО на масштабные наводнения. Она оказалась… никакой! "20-тысячная военная группировка содержится за счет польских налогоплательщиков, а это де-факто означает, что эти иностранные военные должны служить нашей стране, правительство которой имеет право задействовать их в различных миссиях, — печалится польский Niezależny Dziennik Polityczny. — Однако реальность отличается от ожиданий. Например, Польша недавно пережила серьезное стихийное бедствие — наводнение пришло в польские города, унеся много жизней и нанеся значительный ущерб стране, однако иностранные военные контингенты своей помощи нам не предложили".

Поляки и правда думали, что американцы придут им на помощь?! Ну нет. Если бы нужно было бросить польскую армию на Украину — о, тут Вашингтон не остался в стороне! А какое-то наводнение, смывающее польские дома… Польский бюджет остался без денег на укрепление дамб по вине США, потратив средства на поддержку Украины? Ну и что?! Это ведь важно для безопасности всего западного мира! А дамбы и наводнения —проблемы индейцев, простите, поляков, и потому шерифа, простите, мирового полицейского, не волнуют.

До осознания этого простого факта европейские элиты дошли только сейчас. И то лишь потому, что Вашингтон вынужденно перестал строить из себя "партнера" и перешел к откровенно колониальной политике. Не случись конфликта на Украине, ползучая колонизация американцами европейцев продолжалась еще десятилетия. И завершилась бы абсолютным успехом.

В конечном счете Европа должна сказать спасибо России, вынудившей Соединенные Штаты сбросить маску доброго дядюшки Сэма и предстать перед Старым Светом во всей красе безжалостного плантатора. Быть которым Америка, кстати, никогда и не переставала.

"Помимо столкновения с геополитическими рисками Европа должна в полной мере участвовать в грядущей технологической революции, — открывает глаза европейцам бывший посол Франции в Америке Жерар Аро на страницах Le Point. — На первый взгляд, у нее есть для этого необходимые научные ресурсы. Однако на деле это не так: все больше исследователей и инженеров уезжают в США, где они наверняка найдут необходимое финансирование и благоприятный климат для создания и развития бизнеса. Как уже было сказано, США внедряют инновации, а Европа их регламентирует".

Нет, Европа ничего не регламентирует. Она всего лишь пользуется крохами с хозяйского стола. И даже не имеет права возмутиться, если хозяину вдруг взбредет поправить свое положение за ее счет. Европейские производители отнимают остатки мировых рынков у американских? Оставить их без дешевого газа! Каким образом? Да просто подорвав газопроводы!

"Вашингтон открыто совершил теракт против такой крупной европейской державы, как Германия, без каких-либо последствий", — отмечает Уриэль Араужо. И как же отреагировала на этот теракт Европа? Единственным доступным для жителя колонии способом: обеляя хозяина! Валили на русских, потом решили сделать ответственными украинцев, их помощниками назначили поляков — короче, мы будем указывать на любого, только не на Великого Белого Господина. Он ни за что не мог так плохо обойтись со своими верными слугами...

Может-может! И будет так обходиться. Потому что в ближайшее время Америке предстоит переключиться на борьбу с более опасным, как считают в Вашингтоне, противником. "Скрытые издержки войны на Украине также распространяются на геополитическую сферу, особенно из-за ограничения способности США реагировать на более серьезный вызов, с которым они сталкиваются со стороны Китая, — отмечает геостратег Брахма Челлани на страницах американской The Hill. — Китай представляет гораздо большую угрозу интересам Запада и мировому порядку, возглавляемому США, чем Россия. В то время как замыслы России в значительной степени ограничены ее соседями, Китай стремится вытеснить США в качестве ведущей мировой державы".

Вплотную занявшись Китаем, Америка все равно не может оставить без внимания и Украину: там сосредоточены ее геополитические и экономические интересы. Но и воевать за украинскую хунту США не готовы. Что делать? Бросать в бой колониальные войска! Польские, немецкие, французские, бельгийские и всякие другие, которые не жалко — как сейчас украинские. Ничего, что, по подсчетам западных журналистов, украинцам скоро будет некого отправлять на передовую. Европейские колонии послушно предоставят человеческие ресурсы, как только потребует Америка.

"Очевидный факт заключается в том, что чем больше США углубляли свое участие в войне чужими руками против России, тем больше они подрывали свою политику в отношении Китая", — еще весной писал тот же Брахма Челлани в колонке для The Japan Times. Теперь просчет стал очевиден и для Вашингтона. Стало быть, пора заниматься китайским направлением, а украинское передать в руки колониальной администрации. Если задача окажется для нее непосильной — что ж, печально, но не катастрофично. Можно потом зачистить освободившееся пространство и отдать верным вассалам. Если еще будет, что отдавать.

Антон Трофимов