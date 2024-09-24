«Раньше мы выпускали один танк в день»: производственные проблемы в Германии

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая промышленность перегружена заказами на танки Leopard 2A7/8, но это вызвано не высоким спросом на эти машины, а низкими объемами выпуска.

Как указывается в издании Frankfurter Rundschau, в Мюнхене, где расположена производственная площадка компании KNDS, по состоянию на апрель текущего года велось изготовление 2A8 для бундесвера [на тот момент было заказано только 18 машин], 2A7+HU для Венгрии [закуплено 44 ед.] и осуществлялся капремонт одного канадского A4.

При этом танкостроитель даже не приступал к выполнению контракта с Норвегией, предусматривающего поставку 54 ед. 2A8 NOR – как ожидается, Осло получит первые экземпляры не раньше 2026 года.

В Мюнхене образовалась протяженная пробка на линии по выпуску Leopard

- говорится в издании.

Как заявил управляющий директор KNDS Ральф Кетцель, от заказа до поставки одного ОБТ проходит около двух лет:

Я пришел в компанию в 1990 году. Тогда у нас на заводе изготовление было поставлено на поток. Мы могли выпускать примерно один танк в день. Сейчас – 40-50 в год.

По его словам, проблема не только в том, что производство занимает очень много времени, а заключается в разнообразии моделей Leopard 2, состоящих на вооружении различных членов НАТО, так как это приводит к нехватке запчастей.

Источник изображения: topwar.ru

Об их остром дефиците указывал и министр обороны Борис Писториус во время визита в Канаду в мае текущего года, которая, имея на вооружении Leopard 2A4, требовала устранить эту проблему:

Мы легко можем предоставить большой объем запасных частей, например, для танка Leopard 2A6, но для 2A4 нет производственной линии

- приводит его слова местное издание CBC.

Писториус признал, что такие страны, как Канада и в меньшей степени Украина находятся в трудном положении, когда дело доходит до обслуживания старых вариантов Leopard 2. Как указывается в издании, немецкая оборонка, разработав более совершенную модель танка A6, свернула изготовление компонентов для более ранней модификации A4:

Канада настаивает на том, чтобы Германия увеличила производство комплектующих. Эта проблема затрагивает всех операторов в мире, эксплуатирующих модель A4.

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 2A4 армии Канады

Кроме Канады, обладающей парком из примерно 54 ед. A4/4M (а также 20 ед. A6), эту модификацию из стран НАТО используют Польша, Норвегия, Дания, Испания, Швеция, Нидерланды, Португалия и после начала войны Украина.

Мы вынуждены собирать запчасти [для A4] по всему миру. Я не знаю, насколько быстро удастся создать новую производственную линию

- заявил Писториус.

Как отмечается в издании, несмотря на тяжелую ситуацию, немецкие концерны KMW [KNDS] (изготавливает шасси для танков) и Rheinmetall (выпускает пушку) отказывались создавать производство запчастей в других странах, не желая делиться правами на интеллектуальную собственность [то есть передавать компетенции].

Однако, судя по всему, немецкую оборонку удалось «продавить». Как заявили в середине сентября в Оттаве, в Канаде KNDS откроет региональный центр технического обслуживания танков Leopard 2.

Федеральные чиновники говорят, что Канада негласно работает с Германией над созданием производственной линии по поставке запчастей для Leopard A4

- отмечается в издании.